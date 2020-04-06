【肺炎停課】家長必學3招　以免孩子墜入網上釣魚陷阱

朋友正就讀小學的兒子因應疫情持續，近兩個月不需回校上課，每日宅在家中玩手機。上星期小朋友收到同學轉發的連結，指有一款手遊很好玩，更是破解版可免費下載，怎料小朋友一按入去，原來係需付費的色情遊戲網站，幸好朋友一直在兒子旁邊看到而揭發事件。 【編按：作者為陳凱琪】

學童停學在家，使用手機和平板電腦上網的時間大增，隨之而來的網絡安全風險亦相應提高。近年假WiFi、病毒及惡意軟件屢見不鮮，家長必須為子女選擇最可靠的網絡供應商和提供最安全的手機使用環境，避免子女誤墜網上陷阱。

家長需留意小朋友會否誤墜網上陷阱。（圖片：PhotoAC）

在各種網上陷阱中，「釣魚」（phishing）是很普遍的一種。所謂「釣魚」，指的是提供假的網站連結，讓人在不經意中進入了虛假的網站，或是下載了有問題的App，從而騙取各種資料。而在手機和平板電腦上，釣魚陷阱可以有不同的方式進行詐騙：

1.社交媒體上的連結

子女每日花大量時間在WhatsApp、Instagram和其他社交媒體平台上，很多時候都會收到朋友轉發的訊息，而這些訊息不少附有連結。這些連結看來是通往正常的網站，但打開後可能連到惡意網站。就連最近發生的「搶口罩風」，也不斷有假網站連結出現，冒充出名的網購網站，藉此騙取個人和財務資料。

2.來歷不明App及假遊戲

安裝來歷不明的App有機會連結到惡意網址，一些駭客亦會把惡意App包裝為受歡迎的遊戲App，若不小心下載了這些假App便會中招。

社交媒體上的連結及來歷不明的App及假遊戲最容易出現釣魚陷阱。（圖片：PhotoAC）

如何保護你的子女？

子女每天都會不經不覺接觸不同類型的網站和App，家長很難作長時間「直昇機式」的監察，那應考慮以下的一些安全做法。

1.只使用官方App：只從可信任的來源下載，像是App Store, Google Play 及原作者的網站。這會減少錯誤地下載惡意App的機會。

2.使用可在手機和平板電腦安裝的防毒軟件，坊間有不少防毒軟件可供選擇， Norton和McAfee等價格相宜又信譽良好，它們除了可防止釣魚陷阱外，亦可協助抵禦勒索軟件、病毒、間諜程式及其他網上威脅，保護個人私隱與金融資訊；這些防毒軟件更有提供家庭組合，家長可為自己和子女的手機購入，更可透過這些防毒軟件留意子女使用App的情況。目前，有電訊商的客戶更可以優惠價訂購Norton。

3.選擇信任度較高的電訊商，有電訊商在客戶端提供網絡防護服務，以人工智能科技，保護手機免受已知、甚至未知的網絡攻擊。此外，隨著5G的蒞臨，家長亦可能考慮外國5G基建設備的電訊商是否給予更大的信心。

從可信任的來源下載App，避免不小心下載惡意App。（圖片：PhotoAC）

不過，無論選用那些防毒軟件或那間電訊商，家長都應多留意和關心子女使用電子產品的情況，大家可一同參與網上遊戲、互動學習，而不是將電子產品、手機遊戲等變成「電子褓姆」，相信親子關係也會有所提昇，也減少了子女誤墮網絡陷阱的機會。

作者簡介

作者－陳凱琪

陳凱琪：香港教育大學畢業，教育工作者。