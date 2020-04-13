【玩具收納技巧】小朋友車仔、公仔數量多　父母必學幾招變整齊

小朋友玩具爆棚，而且經常亂放、冇手尾，往往令媽媽非常苦惱。有日本父母就運用創意，利用圖書架、文件架、工具箱等物品，創造成收納架。不但讓家中變得整齊，孩子也能學會有手尾！

作為父母，很多時也忍不住手給孩子買喜愛的玩具，結果家中的玩具愈來愈多。很多人都用一個大箱收納，但孩子往往都喜歡把玩具一次過翻倒出來，到了收拾的時候，又次次也不肯乖乖去做。日本父母自創一些玩具的收納架，不但能夠吸引孩子把玩具收拾好，變得有手尾，而且可以把玩具陳列出來，當朋友來到家裏，更能當成美美的飾架和飾品呢！

圖書架X停車場

很多小男生都喜歡一輛輛小車子，也喜歡停車場！有日本父母就發揮創意，把一半的兒童書架鋪上黑色的畫紙，畫上白色的分隔線，一個多層停車場就出現了！此物一出，小男生頓時興致勃勃地把車仔放上去！

停車場教學法：

也有父母選擇用釘板，又或是用木條自製收納飾架，又美觀又實用！除了小型車仔，不少男生也是「鐵道迷」，收藏了本地和外地各式各樣的鐵道列車。有日本節目教用文件架和畫紙，輕鬆造出收納架。

更多圖片：

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文件架改裝：

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女孩公仔陳列架

公仔收納架。（IG：onnela,tv）

男孩玩具收納完，還有女孩們最喜歡的公仔。每每在街上見到可愛的就買回家，結果也是愈來愈多。日本節目教大家只需木板和布條，用一把熱溶膠槍就完成一個「公仔韆鞦」！

做法：

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如果家中的小女生是喜歡收集小物件，也可以到日本的12元店或是雜貨品，買來一些工具箱，分門別類地擺放，看起來也是相當療癒呢！