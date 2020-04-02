【雪櫃清潔】存放大量食物易滋生細菌　媽媽必學雪櫃收納貼士

受到新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，很多家庭也會減少外出，媽媽更會一次過購買大會量食材放在雪櫃儲存，當食物存放不當或太多過期食物時，打開雪櫃時就會有一股酸臭怪味，隨時成為細菌溫床，因此學會使用適合的方法清潔雪櫃，才能保持衛生。

很多人不會定期清潔雪櫃，但雪櫃用作存放各類食物，容易滋生細菌。因此大家應該至少每一個月清潔一次雪櫃，除了用抹布從內到外擦拭，亦應該定時用濕布擦雪櫃門邊的膠條，避免發霉。

清潔雪櫃小貼士

另外，清潔雪櫃應該避免使用化學清潔劑，因為雪櫃主要用作存放食物，化學清潔劑有機會殘留在內，再放置食物在雪櫃內，便有機會機會污染。建議使用天然清潔劑如梳打粉，雪櫃的膠邊可以1茶匙食用梳打粉混合500毫升溫水，或1份白醋與10份溫水混合，再利用牙擦或棉花棒清潔的效果更佳。

而長時間使用雪櫃冷藏格，會出現積雪。因此清潔雪櫃時應該關閉電源，並等待溶雪，才開始清潔。清潔時應該抽出層架、隔板、生果箱等配件分開清洗。

不過即使定期清潔雪櫃，有時候還是會有奇怪的味道出現。大家可以將切開的檸檬、橙皮等天然材料充當吸味劑。

除了清潔，用對方法收納食材亦能夠保持衛生：