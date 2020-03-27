【收納達人】日本最強主婦教你3秒摺衫法　換季執衣櫃緊記3大秘訣

天氣開始熱，提示你春天也漸漸離我們而去了！衣櫃準備好換季了嗎？要收起厚厚的外套、大衣、毛衣和頸巾會否成為你的煩惱？不如跟日本的家庭主婦學會衣櫃收納，還有3秒超快的摺衫大法！

換季要執拾衣櫃對很多人而言也是一大難題，尤其是秋冬厚重的大衣，要收納得好總需要一些小技巧。有日本家庭主婦是收納達人，愛整理家中小物，就算家裡面積小如蝸居，每個角落也能收拾得井井有條，十分厲害。日本少婦 Miyo 不時在IG上分享她的收納大法，成功吸粉過3萬，粉絲們都大讚神奇！看看她的衣櫃收納秘訣吧！

收納秘訣1︰懂得斷捨離

日本收納女王近藤麻理惠讓人怦然心動的整理魔法中，第一步就是要懂得斷捨離。仔細看看衣櫃，有沒有什麼衣服從來也不會穿，或者以後都不會穿，又或者已經不再令你心動留戀？一於放膽拋開吧，然後你會發現其實自己真的擁有很多，也不需要擁有那麼多。一星期的穿搭，可能只需要3件上衣，2件下裝都足夠配襯，重點是看看你有否懂得斷括離。

日本收納女王近藤麻理惠讓人怦然心動的整理魔法中，第一步就是要懂得斷捨離。（feminimalist_miwa@Instagram）

+ 4 + 3 + 2

收納秘訣2︰直立式擺放更省位

這麼多衣服，哪些需要掛起，哪些需要摺疊呢？大衣、外套、連身裙等長形套裝都不適宜摺疊，因此需要掛起，T-shirt、毛衣則較適合摺疊。摺疊後直立地擺放衣服更省位，拿取方便又不會令衣服鬆散。

摺疊後直立地擺放衣服更省位，拿取方便又不會令衣服鬆散。（miyo_344@Instagram）

收納秘訣3︰3秒摺衫大法

Miyo分享了她的3秒摺衫大法，比以往摺衫需時9秒快得多了！按下圖學習她的褶衫技巧，以後摺衫就輕鬆多了！

整理衣服的最強小助手—毛球機

在整理衣櫃時，同時發現毛衣上起了毛球的話，不妨用去毛球機一併處理，快捷方便！

+ 5 + 4 + 3

衣服去毛球機 ¥59（點擊藍色連結即可購買）

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/27)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或 加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！