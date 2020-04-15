【消委會】媽媽荷包痛！呢款米加價逾10%　超市網購食米2月價急升

早前家家戶戶搶購糧食，以便在家抗疫。消委會公布最新的年度超市價格調查結果，發現230項貨品的總平均售價在2019年較前一年上升0.6%，其中「雜糧／調味」和「糧油食品」升幅最高，而「食米」的加價幅度更是奪冠，最貴一款「食米」的加幅達到18.5%！為了一家人的溫飽，媽媽只好捱貴米。

消委會檢查3間大型連鎖超市的商品價格，將商品分為12大類，以「雜糧／調味」和「糧油食品」的總平均售價升幅最高，分別達3.3%和3.2%；以組別計算，則「食米」和「急凍食品」升幅最高，達8.7%和6.7%。

消委會非常關注，糧油食品和食米均有顯著升幅，加上經濟下行，日常支出更為沉重。而該會又發現，同一組別的產品之中，最高和最低的平均價格可相差超過20%，建議貨比三家，精明消費，減輕經濟壓力。

「食米」最貴加價近2成

米價在2018年已錄得雙位數的升幅（10.7%），而2019年繼續上升8.5%，組別內的8款食米都全部加價，可謂愈食愈貴！

其中「雙羊牌澳洲百搭米王5公斤」大幅上升18.5%，成為2019年的「加價王」！其次是「熊井美國珍珠米3公斤」，加幅亦近1成（9.3%）；「金象牌頂上茉莉香米8公斤」加幅也達到8.7%。

因應今年初的新型冠狀病毒疫情，市面曾出現「搶米潮」，致食米一度缺貨。消委會特別比較今年首2個月的「食米」行情，發現2間超市網購平台的售價均有上升，當中3款更較前一個月上升近1成（10.2%、9.9%和9.6%）。

急凍食品：廚師腸、雞翼價格上漲

「急凍食品」組別的總平均售價在2018年上升6%，在2019年則上升6.7%，涵蓋的9款急凍食品中，除 1 款（「 灣仔碼頭白菜豬肉水餃 205克」）的平均售價在去年下跌1.9%，其餘8項均上升，升幅由0 .9%至22.1%，升幅最大的是「美國廚師牌高級雞肉腸 340.2克」（22.1%），該款食品在2018年一度傳出因生產商申請破產而在本港掀起搶購潮，在該年度的平均售價亦上升5.6%，平均售價漲幅逾 2 成。

另有2款同一品牌的急凍雞翼的平均售價在2019年分別上升7.3%（「CP香炸辣雞翼 230克」）和7.4%（「C P蜜汁雞翼230克」），而該2款雞翼的平均售價在2018年亦分別上升10.3%和12%。

不少追求健康的消費者喜歡吃豆腐產品。「奶類食品／雞蛋／豆腐」大類的總 平均售價雖然僅上升 1.1%，但當中的「豆腐」組別，其總平均售價分別在 2017 年及 2018 年上升 11.7%及 6.3%，在去年繼續上升 6.1%，當中組別內 2 款貨品 的升幅分別達 8.1%及 9.2%。同一大類下的「雪糕」，組別內全部 5 款貨品的平 均售價均有漲幅，在 2019 年的總平均售價上升 3.5%。

衛生紙、盒裝紙巾全部產品均有加價

在「紙品／清潔用品／寵物糧」大類下的「萬用抹紙」、「衛生紙／盒裝紙巾」的平均售價分別上升1.2%和2.6%，而「衛生紙／盒裝紙巾」更是全部產品均錄得加價，升幅較大的是「皇冠三層純白潔淨衛生紙 10卷」（ 3.7% ），其 次 是「維達三層超韌軟抽面紙 4包」（3.4%）和「心相印茶語系列盒裝面紙 5盒」（3%）。