【消委會】媽媽揀消毒酒精要留神！買得貴未必殺到菌

疫情所致，酒精作為消毒用品需求急升，加上不少文章和專家指出酒精濃度要介乎60%至95%才有效用，而針對病毒，更有75%濃度才是最有效的說法。不過作為普通市民，在選購消毒用品時只能靠包裝上的文字判斷合適與否，消委會日前測試市面 24 款消毒酒精樣本，當中7 成半樣本實際酒精含量低於聲稱，可見包裝資訊不能盡信。

消毒酒精有甲醇 實際酒精含量低於聲稱

此,消費者委員會測試市面 24 款消毒酒精樣本,當中 6 款檢出微量甲醇，有機會構成慢性中毒等潛在健康風險，而且驗出含有甲醇的包括最貴的樣本，反映價格與質素沒有必然關係。雖然該6款檢出甲醇的樣本的甲醇濃度不會引發急性中毒，但由於產品的標示用途為消毒，在洗傷口的過程中，酒精有機會直接進入血液，亦有可能從皮膚或呼吸攝入，長期使用的話，有機會造成慢性中毒或引致健康問題。

另外 22 款標示 75%酒精樣本中,16 款實際乙醇及異丙醇含量低於聲稱,其中 3 款實際酒精含量不足 70%;此外,有 16 款的實 際淨容量低於標示,最高相差超過 2 成。雖然所有樣本皆合乎世衞指引（ 60%至 80%乙醇或異丙醇），但大部分樣本的標示與實際酒精含量不符，情況令消費者沒有保障。

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自製搓手液容器要留心

由於酒精是有機溶液，有機會溶解塑膠，因此在選擇酒精產品或自製搓手液時，亦應留意包裝物料。留意容器底部一個以箭咀組成的三角形標誌，當中數目字就是塑膠的分類標誌。

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