【消委會】測試20款牙膠　2款含致癌物最貴樣本超標準逾8倍

嬰兒在六個月大至兩歲期間會開始長出乳齒，嬰兒透過吸吮、咬嚼牙膠，可以緩解出牙期的不適，及減低他們咬嚼其他不潔或危險物件的風險。消費者委員會檢視 20 款嬰兒牙膠，當中有部分樣本有以下嚴重問題，包括：檢出有害或可致癌物質、未能承受模擬 18 個月或以下幼兒的咬力而破裂、有導致窒息的危險、內灌液體有致病菌，測試結果令人擔心牙膠對幼兒健康造成不良影響。

牙膠含致癌物質 超標準逾8倍

參考歐洲玩具安全標準規定,牙膠的亞硝胺化合物總遷移量不應超過每公斤 0.01 毫克,而可亞硝化物質的總遷移量則不應超過每公斤 0.1 毫克。而消委會在測試20個樣本當中，其中2款檢出亞硝胺化合物及/或可亞硝化物質，其中 1 款樣本檢出的可亞硝化物質總遷移量為每公斤 0.94 毫克,超出標準所建議的最高限值(每公斤 0.1 毫克)逾 8 倍。上述化合物經口腔攝入後，在胃液的酸性環境下，有機會轉化成具致癌性的亞硝胺化合物。

未能承受嬰兒咬力 增加導致窒息風險

牙膠的耐咬程度尤為重要，消委會參考美國聯邦法規中的咬力測試，將樣本置於模擬幼兒牙齒的儀器中，然後分別施加 25 磅及 50 磅的力度 10 秒，以模擬 18 個 月或以下的幼兒及 18 個月以上至 3 歲以下的幼兒的咬力。結果有 2 款樣本未能通過測試，樣本的部分位置於 25 磅的試驗後破裂,產生細小部件。若這些細小 部件意外被幼兒吞下,有機會引致哽塞，造成窒息。

另外其中 1 款樣本，同時未能符合歐洲玩具安全標準的要求，其末端部分體積太小，幼兒容易吞進口中，甚至有機會深入喉部，阻塞咽喉而構成哽塞或窒息。

非液體牙膠測試結果

+ 9 + 8 + 7

液體牙膠測試結果

+ 3 + 2

液體微生物總含量超禁339倍 導致腸胃炎或發高燒等症

牙膠內的液體一般被密封在內，但若外層物料因老化或意外破裂，幼兒便很大機會接觸或吞下漏出的液體。

消委會是次測試亦檢測了 7 款含液體牙膠樣本的衞生安全程度，其中1款樣本的內灌液體的衞生情況差劣，檢出的好氧性微生物總量超出歐盟玩具安全指令下NB-Toys 所建議的限值達 339 倍，不止如此，該樣本同時亦檢出銅綠假單胞菌及腸道菌，而腸道菌的總量每毫升也超出建議的限值。由於嬰幼兒的免疫系統發育還未完善，若意外吞下或接觸到含大量微生物及致病菌的液體，或會導致幼兒受到細菌感染，出現腸胃炎或發高燒等症 狀。

家長決定給予嬰兒咬嚼牙膠時，要注意：