【夫妻關係】吵架後唔想感情破裂　要留意四項「殺手」反應　

不論一對夫妻如何恩愛，朝夕相對的生活中難免會出現拗撬，少不免吵架。有些夫妻吵架後感情會變好，有些卻會因此感情破裂，甚至出現婚姻危機。華盛頓大學教授與心理學家古德曼 （John Gottman）一項研究指出，有93%黯淡結束的婚姻關係中，吵架時會出現批評、輕蔑、自我保護、石牆這四項反應，可見這四項反應稱得上為婚姻殺手。

1.批評

很多人會在吵架時對伴侶作出批評，特別是沒有建設性的批評，是吵架時最差的表達形式。吵架時有些人會以「你...」作批評的開頭，例如「你就是自私」、「你根本不在意我」、「你沒想過別人的感受」等等。

這樣的批評無助於解決當前的問題。大家吵架後如果想表達自己意見，建議最好先預先想好內容，專注某一事件提出正面需求，達到有建設性的敘述。

2.輕蔑

輕蔑即以任何形式來貶低對方，例如言語上直接的貶損，或間接以翻白眼和玩笑式的嘲諷的方式。輕蔑特別容易出現於有小朋友的家庭，丈夫工作後回家休息，媽媽便會輕蔑表達不滿：「我下班接小孩，煮飯再做家務，但你回家就只懂攤在梳化上說很累要休息...我就好像要照顧兩個屁孩⋯⋯」

雖然輕蔑並不會讓人馬上感到生氣，但被貶損的一方通常會自我價值下降，久而久之便會產生距離感。通常會產生輕蔑的主因是對另一半喪失興趣，找不到對方過往吸引你的魅力，相處上不再充滿樂趣時等。最簡單的解決方法就是伴侶互相討論過往快樂的時光和事件，回顧當初拍拖的點滴，回想起為什麼會選擇這個人作另一半。只要重拾當初的感情，再次面對衝突時，亦能和伴侶攜手面對問題。

3.自我保護

很多夫妻吵架時，會選擇推卸責任，甚至為了反駁對方而提出相對的抱怨。這些都是自我保護的一種，不單止無法解決問題，還會讓雙方更加生氣。吵架後大家應該靜下來聆聽對方的訴求，如果真的是自己的責任要承認，並一起尋求解決的辦法。

4.石牆

很多夫妻吵架後都會出現「石牆」這個反應，石牆即代表沉默，接收者拒絕任何對話，無視另一半的存在。通常出現「石牆」這個反應的一方會覺得自己是在自我冷靜，並舒緩緊張情勢，但事實上石牆行為只會導致對方更加生氣，阻礙問題的解決。

解決爭拗的最好方法是溝通，即使你當時真的不想給予任何回應，亦應該保持眼神上的交流，及適當的反應例如點頭，讓另一半知道你依然在對話中。亦有些人在吵架當下被情緒淹沒，這時候亦可以告訴對方，先暫停對話，然後找個個人的空間調整自己的呼吸，自我冷靜。不過在自我舒緩情緒過後，亦應該重拾溝通，共同解決問題。