婚後注意勿踩這些地雷：用教小孩口吻責備另一半　埋怨老婆沒性慾

夫妻吵架「床頭吵、床尾和」似乎是亙古不變的定律，相處在同一空間的2人，難免會發生爭執與不愉快，偶爾的口角是在所難免，但一次又一次累積的吵架經驗，會不會在夫妻親密關係之間埋下地雷？要避免疙瘩生成，吵架的方式居然也有一番學問！

當生活背景不同的男女雙方共組家庭時，緊密的生活空間使彼此的差異更加明顯，小至生活習慣、大至價值觀，偶爾的壞情緒使自己越看對方越不順眼，未經修飾的犀利言詞引發爭吵的導火線。

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戰火一觸即發

友緣基金會執行長廖清碧指出，之所以會發生爭吵，有以下幾個可能性：1. 其中一方嘗試想改變對方；2. 覺得自己的想法才是對的，並且要求對方接受；3. 只顧慮自己的感受；4. 找不到溝通的方法。再加上每個人解決問題的方法與步調不同，即便是生活中發生的平凡小事，也可能釀成一場世界大戰。

而引起夫妻爭吵的原因，則與雙方價值觀息息相關。

1. 金錢如何分配

近年來越來越多人提倡夫妻財產不共有制，廖清碧執行長認為，當夫妻財產共有時，收入較高、較節儉的一方會想要干預金錢的使用方式，另一方感覺不受尊重，就會引發爭執；但夫妻間若各自擁有自己的財產時，僅需將部分收入投入家用，剩餘財產可以自由使用。若夫妻雙方均有穩定收入，且想嘗試夫妻財產不共有制，可以計算家中共同的開銷，例如房租、水電費等，將薪水扣除共同開銷後，剩餘的金錢去向就毋須向對方交待；但若夫妻其中一方為全職家管、沒有收入，則可採取「家務有給制」，例如在外工作的丈夫給付薪水給承擔家務的太太，如此一來，彼此的金錢依然可以自由支配。

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2. 教養孩子的責任

除了家庭背景不同會使夫妻對教養的觀念不一致，而發生爭執之外，互相責怪彼此沒把孩子教好，也是經常引起吵架的原因，例如：丈夫工作忙碌，教養的重擔落在妻子身上，丈夫看見孩子成績不理想，便責怪妻子沒有緊盯孩子的課業。當妻子感覺到被指使，就容易感到委屈而爆發口角爭執。廖清碧執行長提到，夫妻吵架時不僅影響雙方的情緒，如果孩子經常看見父母為自己爭吵，在學習上的困難度會提高，內在的壓力使孩子無法全心學習。

3. 生活習慣難平衡

洗澡時馬桶坐圈掀起或不掀起？馬桶沖水前要不要先蓋蓋子？刷完牙齒後牙刷蓋應該鎖緊或隨意擱置即可？諸如此類的生活習慣，經常釀下夫妻爭吵的大禍，使用浴室、廚房的習慣；洗澡、關掉電視的時間點，生活在同一個空間，難免會互相干擾，例如妻子已經想就寢休息，丈夫卻還在處理公事不願熄滅檯燈，其實雙方都沒有做錯事，也都有自己的苦衷，因此講話的語氣便成為一重要關鍵，若使用太過情緒化的字眼，便很容易激起對方心中的怒火。

4.「性」福拉警報

台灣有許多夫妻之間的性生活出現問題，但普遍不願意正視，由於民風較保守，大多數人難以啟齒，也不願意尋求幫助，廖清碧執行長指出，多數女性對於性生活的喜愛度比男性來得低，但女性會產生抗拒，其實有跡可循。在日常生活中，若女性時常沒有感到被照顧、缺少情感的滋潤，達不到心理層面的滿足，對性行為就較為抗拒，且女性在進入更年期之後，性慾降低，身體結構上也逐漸對性行為不感興趣。反之進入更年期的男性，只有情緒上較受影響，身體機能沒有太大改變，自然的衝動及對性生活的渴望還是存在，但往往不夠體貼，疏忽了女性的情感需求，你情我不願，爭執便隨之發生。

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吵架大道理

理解了經常導致爭吵的原因後，還是難以避免爭執發生，其實吵架不全然是壞處，只要謹記爭吵的主軸為「溝通」，或許夫妻會越吵感情越好，激烈爭執的次數也會逐漸減少。

1. 減少負面語言

引發怒火的導火線，經常只是一句無意的話，例如丈夫正在處理文件，妻子在一旁用吸塵機清潔地毯，丈夫感覺被干擾，隨口說了：「你等一下再打掃好不好，很吵！」妻子會感覺自己並沒有做錯事，卻被嫌棄了。因此遇到這種狀況時，丈夫應該盡量使用正向語言溝通，例如：「我知道你打掃家裡很辛苦，但吸塵機的聲音干擾到我處理文件的思緒，不如你先喝杯茶、休息一下，等我忙完公事，再幫你一起打掃。」一樣是希望妻子停止使用吸塵機的動機，聽在耳裡給人的感受卻不大相同。廖清碧執行長表示：「當其中一方說出一句話時，對方解釋成負面意義，2人無法溝通，就會造成吵架的結果。」

2. 別把伴侶當作孩子

那麼不吵架的夫妻，難道感情會比較好嗎？其實並不然，吵架雖然是負面情緒，但只要找到問題的癥結點，依然可以達到溝通的效果，反之選擇冷戰、或一味隱忍的夫妻，只會將更多不滿的情緒累積在心中，待情緒達到爆發的臨界點，更一發不可收拾。廖清碧執行長提醒，所謂「打是情、罵是愛」指的並不是實質的毆打與謾罵，而是形容過度擔心導致不停歇的叮嚀，然而，夫妻之間經常不小心把配偶當作孩子般管教，愛是一種感受，過度的耳提面命只會使對方感覺嘮叨，忽略了你愛的本意。

3. 吵一次架、學一次教訓

為什麼身邊有些夫妻，每次吵完架後彷彿感情更升溫？這就表示他們的爭吵達到了溝通的目的，雙方的需求都被滿足，吵架就變成一件有意義的事。溝通的本意不是在說服對方「聽我的」，而是幫助對方了解自己。

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勿踩吵架地雷

人在氣頭上時，嘴裡說出來的盡是些尖酸刻薄的話語，但毫無節制的情緒發洩只會使戰況更陷入膠著，嚴重還可能傷了對方的心，留下難以抹滅的疙瘩。因此吵架時儘管再生氣，也要盡量避開以下的地雷，以免讓美好的婚姻關係瞬間被炸得灰飛煙滅。

1. 不吵沒意義的架

吵架的目的是溝通及解決問題、改善現況，若一直執著於爭執對錯、翻舊帳，那麼雙方的戰火必定無限蔓延，沒有休戰的一天。廖清碧執行長叮嚀：「發生爭吵時，最忌諱翻舊帳或爭執無法改變的事。」例如婆媳關係不佳，妻子成天嚷嚷著要搬出去住，但經濟狀況又不允許，這樣的爭執只是徒增夫妻兩人的心結，不如將心力多放在理財管理上，做好長遠的買屋規劃，夫妻雙方朝實踐夢想一同攜手努力。

2. 不輕易談離婚

剛結婚的夫妻缺乏子女的牽掛，在吵架時總把離婚掛在嘴邊，廖清碧執行長認為，經常以離婚當武器，可能是受原生家庭影響，例如自己的父母親也常將離婚二字掛在嘴邊，或是婚後的生活和婚前期許的模式差異太大，不知所措之下，只好以離婚當作威脅。

然而，脫口說出離婚的夫妻，通常只是情緒發洩，並非真的有離婚打算，但經常這樣輕視婚姻，很容易使婚姻關係變得不如以往穩固。吵架時如果一方提離婚的說法，另一方會覺得受到威脅而感覺受傷，對婚姻的態度容易變得悲觀。正如同我們兒時總擔心父母對我們說：「再不乖，就把你丟掉。」相信沒有人願意嘗試被人拋棄的感受。而當你的另一半在怒火之下，不慎說出離婚時，廖清碧執行長建議，吵架時的氣話別過度認真看待，試著以幽默的方法化解：「不行啦！我這麼愛你，怎麼可以離婚！」說不定能讓對方破涕為笑，久而久之，對方便也不會再輕易提離婚了。

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3. 不使用負面語言

發生爭吵時切記「對事不對人」，若是一時怒氣攻心不小心做出人身攻擊，傷害不但不會隨著時間淡去，還會留下難以抹滅的傷痕。在一次次的溝通過程中，盡量學習避免負面語言，嘗試摸索雙方都能接受的模式，謹記一溝通法則「人＋事」先褒獎對方，再來談事情，例如：「謝謝你開車，但是當你超車鑽縫隙時我都好緊張」，或者是「我們不會遲到的慢慢開，我覺得好緊張喔！」，就會讓對方感覺你只是對「鑽縫隙」這件事不滿，而非否定他的人格。若想維持婚姻中的和平、保持一直充滿愛的狀態，就要多訓練使用平和、尊重的方式進行溝通。

4. 不一拖再拖

夫妻間引發爭執的原因遲早都要面對與解決，若雙方採取拒絕型態度，冷戰一週後又自然和好，問題依舊存在，吵架的前因不積極處理，同樣的問題就會不斷發生。爭執的過程或許辛苦，但千萬別拒絕面對，廖清碧執行長提醒，當天的爭執最好在當天就畫下句點，隔夜仇只會引發更多情緒上的不滿，有時當天無法想清楚，就讓自己安靜下來，想通了知道自己為什麼生氣、自己想要什麼時，再繼續溝通。

給夫妻的小提醒

生活中總會有幾天情緒特別低落，可能是累積的不滿讓你今天特別看事情不順眼，這時候可以沉澱一下心情，整理自己的情緒，究竟是配偶真的做錯了什麼，亦或是個人問題？例如丈夫的拖鞋沒有擺放整齊，是他干擾到我，還是我過度干預他的自由了呢？尊重自己和他人，每個人都有各自的喜好，價值觀也沒有對錯可言，共同生活必需提供對方一些自由空間。遇到爭吵時，謹記溝通法則，解決問題前先給與對方肯定，避開傷人的吵架地雷，婚姻才能更長久、更穩定。

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