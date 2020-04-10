【夫妻的世界】從韓劇中學懂保衛婚姻　心理學家教你如何防範小三

韓劇熱潮勢不可擋，媽媽界大熱的《夫妻的世界》開播首集已刷新JTBC電視台劇集最高首播收視紀錄。劇情圍繞老公朴海俊出軌、正室金與喜愛小三韓素希的鬥智鬥力，睇到一眾媽媽們咬牙切齒，對小三恨之入骨，邊罵邊看代入角色。 媽媽群組更掀起熱話，話題離不開當發現丈夫「偷食」應如何展開復仇大計。其實要維繫一段良好的婚姻關係學問多多，臨床心理學家鄧詩琪博士為大家提供保衛婚姻的貼士，讓媽媽可以一邊看劇一邊學習正確的婚姻價值觀。

《夫妻的世界》熱爆媽媽界 (黃Viu煲劇平台截圖）

《夫妻的世界》節奏非常緊湊，頭幾集內容已講述太太由懷疑到確定丈夫出軌，並且確定小三身份，並與小三正面交鋒的場面，看得觀眾十分肉緊。像女主角金喜愛一樣，當懷疑丈夫有外遇的過程是非常痛苦，鄧博士認為首先要做的是嘗試克制自己的情緒，因為要夠冷靜才能夠思考和解決問題。

她說：「太太也需要去檢視這個懷疑的準確性，有時候因為懷疑而爭吵，反而令婚姻破裂，若果這個懷疑是確實的，便需要了解大家是否目標一致去挽救婚姻，在婚姻輔導的個案中，雙方都要盡力去處理婚姻問題，而重建信任是重要的過程。」

隨後劇情發展到女主角金喜愛展開對丈夫的連串復仇計劃，更加掀起觀眾熱烈討論。鄧博士認為現實中，如果太太遇上這樣的局面時更需要自強，她說：「要重整自己的人生方向，建立自己的事業和興趣，重整自己的社交圈子，那就更能夠找出對自己最合適的決定。」

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鄧博士認為其實一段婚姻不是單方面，最防患小三於未然的方法應該是雙方也有責任，她說：「雙方都要自我警惕對對方的忠誠，若果只是單方面努力維繫婚姻，也是徒勞無功所以結婚前也要自己警醒，不能夠讓別人介入雙方的婚姻。」

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要維繫婚姻，鄧博士認為最重要是要找到共同的人生目標、生活目標及共同嗜好，她說：「多些表達愛，間中給對方一些驚喜，令婚姻生活加點色彩。由於一段婚姻的維繫，關鍵在於能夠時時表達對對方的關心丶關懷和溝通，多些表達自己的想法和感受，同時間去明白對方的處境，很多時候婚後一段時間就會習慣了對方的存在，有時候這種習慣就會變得溝通減少，而關懷也減少了，而多欣賞對方的說話，減少對對方的要求和投訴亦是十分重要。」

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