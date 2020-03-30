【新冠肺炎】外傭無視限聚令繼續聚集　僱主：應該直接發告票罰款

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情漸趨嚴重，政府早前訂立《禁止群組聚集規例》，禁止多於4人在公眾地方聚集，周日（29日）凌晨生效，為期14天。不過在限聚令生效首日，不少外傭依然無視規例繼續聚集，警方只是抄下外傭身份證並作口頭勸喻。 香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指出，昨日有不少僱主反映外傭無視規例堅持要外出，有僱主甚至萌生辭退外傭的念頭。不過海盈僱傭中心負責人周淑杭表示，即使外傭不聽勸喻堅持外出，僱主亦不可以用這個理由解僱外傭，有機會屬不合理解僱。 （相片由受訪者提供）

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，有不少僱主反映外傭在周日仍堅持外出。「雖然規例生效後，多了外傭願意留在家中，不過亦有部份外傭堅持要外出，完全無視疫情和規例，好像是活在平行時空般。」徐小姐指出，有部份僱主因此萌生辭退外傭的念頭，不過僱主需要留意，外傭放假的日子堅持外出，並不是可用作辭退外傭的藉口，「如果要辭退外傭，建議還是針對外傭的工作態度。」

徐小姐亦表示，假若外傭不幸感染新冠肺炎，僱主需要負擔外傭的醫藥費，更有些外傭剛到香港驗身，便驗出患有新冠肺炎，結果外傭未入屋工作僱主便需要負擔醫療費用。因此，不少僱主已經暫停讓新聘請的外傭來港工作。

外傭在限聚令生效首日在各區的聚集情況：

海盈僱傭中心負責人周淑杭表示，雖然暫時未收到有僱主因這個理由想辭退外傭，但在這個時期辭退外傭，需要付一個月代通知金、長期服務金（如有）、大假、機票，至於現時菲律賓馬尼拉實施「封城」，所有菲律賓公民須在抵境後接受居家檢疫14天，但菲律賓的國內線航班亦無法進出馬尼拉，即代表住址不在馬尼拉的菲傭在抵達馬尼拉 無法回原居地，需要在馬尼拉接受家居隔離。

由於過往並沒有外傭需要進行14日隔離案例，因此無法肯定隔離期間外傭的生活費用會否需要由僱主負責。周淑杭指出，根據合約，有一項條款為飲食及住宿津貼，如果按照合約內容，外傭隔離期間僱主要支付合約上所寫的津貼費用。記者向勞工處查詢，惟截稿前未有回覆。

圖點即看給僱主4個建議 :

育有3名仔女的僱主Irene向記者指出，她的外傭在昨日仍堅持要外出，「疫情下我已經和姐姐不斷討論，希望以補假、補錢的方式讓姐姐在家休息，不過姐姐堅持要外出。」。Irene無奈表示，希望政府可以認真關注外傭聚會的問題，例如加勤監督，不要只作口頭勸喻，改為直接發告票罰款。

Irene指出自己並非完全不容許外傭外出，只是擔心街外多人，希望姐姐能夠在平日比較少人的日子放假。「希望香港政府能夠給僱主一些指引，讓外傭能夠跟隨指引，減少外出。亦希望外傭們能夠明白僱主為什麼不希望他們外出。」