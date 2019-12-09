僱主發現外傭有頭蝨：佢捉咗幾隻畀我睇　專家教3招應對方法

外傭頭蝨是困擾不少僱主的問題，最近亦引起網民熱議，有人更直言要聘用滅蟲公司到家中進行清潔！外傭關注組召集人徐曉彤指，有僱主女兒因與外傭共用一把梳，因此惹上頭蝨。為了家人及小孩的健康著想，僱主應該點處理？

曾有女孩與外傭共用梳子 染上頭蝨​

徐曉彤指，家傭初從海外到港，不少曾住在中轉宿舍，可能會有蝨依附在傭工的衣服、鞋或行李箱，並隨之帶到新僱主的家。「部分僱主會為她們預備一套新衣服，或把衣服拿到洗衣店清洗，再丟棄舊行李箱，給她們買一個新的來取替。」至於頭蝨，除了可能是自身的清潔不夠乾淨，也有機會是在假期時參與聚會，與其他傭工有緊密的接觸，或在使用智能電話和平板電腦時頭貼頭而傳染得來。「曾經有個案，僱主的女兒不知道家傭有頭蝨，與家傭共用梳子，最後令女兒染上頭蝨。」

此外，亦有僱主在「香港外傭僱主關注組」facebook群組分享，家中外傭沒有告訴她有頭蝨，直至小朋友惹上頭蝨才讓她發現：「叫佢睇醫生佢唔肯睇，叫佢剪短少少頭髮又唔肯。又私自拎小朋友頭頭髪橡筋自己用（懷疑咁被傳染），一用密齒梳檢查工人個頭，一梳已有幾隻活生生頭蝨，同過百蟲卵/幼蟲，從小朋友頭上捉，兩日捉左超過200隻。」相當嚇人。

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外傭關注組召集人徐曉彤建議應對招數：

一旦發現外傭有頭蝨，立即用以下方法來應對，便萬無一失。

1. 立即看醫生

不要相信外傭的偏方，例如用橄欖油搓頭，只會延誤診治，使情況蔓延得更嚴重。應立即咨詢醫生意見，依醫生處方，以頭蝨藥來杜蝨。

2. 注意家居衛生

用熱水消毒家中的被褥。在外傭治療期間，提醒家傭去剪頭髮，或將頭髮夾起，減低頭蝨撒到其他地方的機會。僱主亦可為她們預備梳子，提醒家傭不要使用家人的貼身用品，以及提醒她們以熱水消毒梳子、帽子和頸巾。

3. 培養孩子的衛生意識

小朋友要保持個人清潔衛生，家長可自行替孩子沖涼、洗頭、紮辮，暫時不用外傭代勞。更重要是培養小朋友的衛生意識，不要與家傭共用個人衛生物品，以及如「癡頭芒」般黏在一起。

醫生會處方殺頭蝨藥水

頭蝨只會爬行，不能在頭髮間跳躍或飛行。皮膚科專科醫生陳厚毅表示，主要傳播途徑是透過頭部與頭部直接接觸，但頭蝨一般可依附在死物上生存1至2天，而且傳染性高，亦可透過與患者共用梳子、帽子、頭飾或床上用品等而受感染。他指患上頭蝨最嚴重可因過度搔抓，導致頭皮出血及發炎，但若及時求診，確診後醫生會處方殺頭蝨的藥水，並用專用梳子去除頭蝨屍體，一般1至2星期便可康復。有患者會希望更徹底地去除頭蝨，所以會要求剃頭，但這不是必要的。

外傭頭蝨的處理方法引起熱議，按圖即睇網民留言：