親子專欄作家跟插畫師合作　設計免費能量卡在逆境鼓勵孩子

新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐，全港學校由2月起停課，至今仍復課無期，在疫情之下小朋友不能上學也不能外出活動，難免感到失落。Brianstorm合伙人暨親子專欄作家屈家妍（Marina）與插畫師 Manshi Mehta 精心設計能量卡供老師及家長免費下載，希望家長能在逆境鼓勵孩子自我肯定自己。

能量卡 (Affirmation Cards) 一套三十款，每款有一種設計可愛有趣的動物或一款生果，配上一句正面鼓勵的話語，每天拿一款卡，細心閱讀，為每天注入正能量。這套能量卡的設計目的是希望家長能在逆境培養 「成長型心態」， 免被負面情緒包圍。

作者屈家妍（Marina）表示：「在心理學角度，自我肯定或自尊對兒童心理發展非常重要。尤其在這段非常抗疫時期，孩子缺乏社交活動，內心難免鬱悶。今次推出能量計是希望為兒童注入正能量，令他們在家增值，建立良好情緒技能。」

繼今年一月推出中、中英文版的電子防疫繪本《給孩子的防疫繪本》，這套能量卡同樣供學校和家長免費下載。

按圖查看能量卡 :

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能量卡使用方法：

1）將以 PDF 文件的形式收發

2）在家印刷出卡片，然後剪好個人合適大小

3）卡片空白位置可以用來為孩子寫下他們可以做甚麼以達到到那特別的能量

每天讓孩子從一個盒子或碗裡拿兩三張紙牌能量卡。年齡較大的孩子可以大聲朗讀自己的能量卡，而父母可以給幼兒閱讀卡片。將特定的卡片貼在家裡當眼位置，或將其貼到家裡的佈告版上，以便孩子每次經過時都能想起這些重要的想法。

能量卡連結

《給孩子的防疫繪本》