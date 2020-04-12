【肺炎停課】用免費遊戲工作紙　分階段同孩子「講錢」｜投委會

要教導孩子金錢的概念，第一步是幫助他們認識貨幣。但是，小孩對貨幣的理解往往很模糊，例如一些年齡較少的孩子有可能以為兩個兩元硬幣比一個五元硬幣更「多錢」。另外，在電子貨幣盛行下，孩子購物很多時會用八達通卡付款，缺乏以現金學習結帳或計算找續的機會。

爸爸媽媽不如利用停課帶來的親子時間，免費列印投委會的遊戲紙，與孩子一邊玩樂，一邊認識及點算香港的貨幣以及計算找續。

適合6至11歲孩子認識金錢的遊戲工作紙包括：

認識金錢 [4至6歲]

在什麼情況下我們要用錢？讓孩子從填色遊戲認識金錢。

錢罌與儲蓄 [4至6歲]

透過連線及DIY手作錢罌讓孩子了解錢罌是儲蓄工具。

認識香港的貨幣 [4至6歲]

兩個$2貨幣會比一個$5硬幣價值高嗎從配對教孩子了解不同香港貨幣的面值。

香港硬幣找找看 [6至8歲]

香港有哪些面額的硬幣？讓孩子透過迷宮及魚池遊戲辨別香港的硬幣。

點算貨幣 [6至8歲]

孩子在平日可能較少機會用「錢」購物，讓他們從配對遊戲學習簡單點算貨幣。

計算找續 [9至11歲]

孩子購物很多時會用八達通卡付款，缺乏以現金學習結帳或計算找續的機會，用這遊戲教他們計算找續。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

親子理財頻道：www.ifec.org.hk/parent

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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