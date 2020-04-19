【停課在家學】小朋友常講大話　有些謊言其實無害　反而代表聰明

不少家長都有疑問，為甚麼小朋友「人仔細細」就學會講大話，難道是人性本惡？協康會教育心理學家范進忻明白父母的疑慮，解釋原來2歲的小朋友就已經懂得說謊。愈早懂說謊，原來亦代表兒童的腦袋發展得好！不過，父母也不宜掉以輕心，因為一些「功能性謊言」如果置之不理，將會對他們的成長和人際關係造成影響。到底甚麼時候要管？甚麼時候可放手呢？ 攝影：歐嘉樂 攝錄：李偉軒、呂志豪 剪接：呂志豪

協康會教育心理學家范進忻

Q ：如果小朋友持續說謊怎麼辦？

第一步：先記錄，後分析

如果孩子持續有說謊的行為，家長亦可記錄孩子說謊的次數、內容及情況，讓家長更容易分析孩子說謊的動機。

第二步：考慮給予懲罰的目的

家長在懲罰的時候，必須先考慮自己的做法是鼓勵孩子誠實，還是強化他們說謊的行為。例如：要是孩子先說謊在說實話後，便不用接受懲罰的話，那就是告訴孩子只要他們最後說實話，說謊是可以接受的。又例如：要是父母姑息孩子之前所犯的錯誤，則會促使他們在日後更有技巧地說謊。要避免這個情況，家長更要把謊話的類別和孩子說謊的原因弄清楚，並指出孩子不恰當之處和給予恰當的懲罰，讓他知道不當行為的後果。

第三步：多觀察和思考孩子的成長問題

家長可以多觀察和思考當中反映的問題，對症下藥才能救真正解決問題。孩子持續說謊很多時均反映他們一些成長問題，家長可針對孩子需要，提升孩子的能力。例如：孩子經常性地一做錯事便說謊，他可能是自我控制能力較弱或技能技巧欠佳，家長可嘗試從情緒控制、自我控制和解難技巧等訓練入手。

Q：父母可以用什麼態度面對小朋友說謊的行為？

（一） 檢視管教方式

很多時，孩子說謊通常起自於爸爸媽媽的管教嚴格，造成孩子怕被處罰，所以傾向用謊言來解決。父母爸爸媽媽可嘗試多原諒、多包容，讓孩子覺得「即使我做錯事，我說的理由，爸爸媽媽都願意聽、都可以原諒 」，不要讓孩子害怕說實話。

但同時，家長亦要小心，不要讓他們覺得「做錯事沒關係，爸爸媽媽會幫你負責，你什麼都不用管」。例如：小朋友打破家裡的花瓶，家長可以教他們打破家裡的花瓶要怎麼清理，打破別人的花瓶、弄壞別人的玩具要賠償，可以從他們的零用錢扣，事情是可以解決的，但是他們要付出一些代價，同時也要給予愛，讓他們知道做錯事情是可以原諒的，慢慢的，相信孩子就不會擔心被處罰而老是說謊。

（二）以身作則 榜樣示範

要教育這些小朋友不要說謊，家長首先應該以身作則，做錯事亦要勇於認錯，誠懇道歉，並為自己的行為負責。

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