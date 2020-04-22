【加學費】全港560間幼稚園申請加學費　校長：未必與疫情有關

每年大約這個時間，都是幼稚園申請調整學費的階段，而截至本年4月中，參加幼稚園教育計劃（計劃）的約760所幼稚園當中，約680所已向教育局遞交2020/21學年的學費建議，其中約450申請調升學費，佔參與幼稚園教育計劃的約6成（59.21%），另約110（47.82%）私立幼稚園申請上調學費，至於實際加幅視乎個別學校而訂，教育局會在9月公布概括數據 。

６成資助幼稚園、5成私校幼稚園申請加學費

截至本年4月中，參加幼稚園教育計劃（計劃）的約760所幼稚園當中，約680所已向教育局遞交2020/21學年的學費建議，其中有3所申請調減學費，約230所表示學費將維持不變，另有約450（59.21%）申請調升學費。至於沒有參加計劃的幼稚園，教育局接獲約230所幼稚園申請在2020/21學年調整學費，其中約110（47.82%）所申請調升學費，其餘約120所表示學費將維持不變。

聖公會聖巴拿巴堂幼稚園鄧雪堯校長

校長：加學費未必與疫情有關 一般加3-5%

聖公會聖巴拿巴堂幼稚園鄧雪堯校長表示，加學費需要繁複的手續，一般沒有需要是不會胡亂申請，自己學校本年也沒有申請，維持零學費的安排。鄧校長認為，不同學校的開支不同，但每年的營運成本會因通脹、校舍、租金、課程、人工等因素上升，而人工是最大的開支，雖然有最低入職要求及底薪建議，但不會全部聘用新老師，或只用底薪聘用新老師。她亦認為在這段時期難免會把加學費與疫情拉上關係，但她認為成本上升才是主因，以她所知，一般申請的加幅大約在3-5%左右。

教育局有疫情資助

教育局發言人指，明白幼稚園業界因疫情的發展正處於艱難的經營環境，為此，教育局已推出不同的支援措施以協助業界面對因疫情影響而在營運上遇到困難，會以每所幼稚園於本年一月的學生人數為基礎，計算該幼稚園在停課期間的每月資助，確保期內獲得的政府資助不會因個別學生缺課或退學而減少。

此外，教育局又為所有幼稚園（包括參加及非參加幼稚園教育計劃的幼稚園）提供額外的資助，包括為每所幼稚園提供一筆津貼，數額由60,000元至160,000元不等，涉及額外開支約1.2億元。另外，教育局亦為所有幼稚園提供防疫津貼，每所學校會獲得10,000元至15,000元不等的款項，以補充其防疫物資、清潔校園及支付其他與防疫相關的開支。

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