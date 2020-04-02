【肺炎口罩】幼稚園變口罩工廠　流水式生產男教師縫線有板有眼

在新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情下，小朋友和家長整天困在家中，對於突如其來的改變或許會無所適從，而為了幫一群幼稚園學生和家長打打氣，同時亦支援到他們的實際需要，香港中國婦女會幼稚園化身小工廠，全體教職員親手製作精美的小童及成人口罩予每個家庭，希望這些愛心口罩能讓學生和家長在「疫」境中得到關懷。 攝影：黃舒慧

13位教職員全體參與 老師出動私伙縫紉機

香港中國婦女會幼稚園校長廖海艷分享，有部分家長反映口罩很難買，尤其小童口罩更甚，於是在三月初便萌生不如自己做的想法。有了想法後，很快就和教職員團體有實際行動，去深水埗採購布料。

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起初，校長和同事透過不同渠道及網上資源，掌握到大概製作的口罩的步驟，並參考市面上的小童、中童、成人外科口罩尺寸作樣版，然後把課室打造成一個「流水式工廠」，每個教職員負責不同項目，包括：剪裁紙樣、縫合底面布料等等。一些針線不外露的地方大多數是老師親手縫製，至於外面想看起來「靚仔啲」，有教師特意把家中縫紉機帶回來，幫我們製作口罩。



剛開始，大家未掌握到技術，做一整天大約每人只做到一個口罩，現在整條「流水線」半日便可以做到20多個口罩，目前打算星期五家長回校為小朋友取功課時，一併把口罩禮盒送上，學校60多名學生，每個家庭會有一個成人、小童或中童尺寸。校長最後強調，學校製的口罩要配上濾芯才會有效用，而學校亦訂製了一批濾芯，廠商聲稱四月中到貨，屆時測試順利便會發放家長。

口罩成本高 男教師自中學後再拾回針線

香港中國婦女會幼稚園袁主任

學校袁主任是計劃早期已有參與的教職員，當時和校長去看布料，最後選購了較昂貴的日本布料，大約100至120港元一碼，原因是較為透氣，以及圖案多變，公仔小朋友會喜歡，成熟的花紋家長也不抗拒。而校內並無縫紉機，是自己由家中帶回，平時也會用縫紉機製作一些教具，因此有使用經驗，幫到大家。

香港中國婦女會幼稚園張老師，自中學後再次為同學重拾針線

而張老師是整個教職員團體中惟一的男性，但令人意想不到的是張老師的角色是負責縫合兩層布料，他笑言：「自從中學之後都好少揸針線，以前爛咗衫褲會自己補，現時爛咗就買條新！」而且這個崗位是張老師自己決定的，他表示想「學下嘢」，現在略有所成，不單為同學製作，自己的母親節及父親節禮物也一併解決。相對停於停課前教書的工作，現在整日坐在課室縫合口罩也是一個另類的工作體驗。

家長欣賞校方心意 停課期間和小朋友玩Switch

林太有三名子女，而二女是香港中國婦女會幼稚園K2學生

雖學校未全面派發愛心口罩予家長，但率先知情的家長林太表示欣賞校方的心意，皆因自己一家五口，三位小朋友只有三十多個小童口罩。而停課期間，每星期五她都會回校為K2的女兒遞交和領取下星期的功課，幸好幼稚園的功課自己處理到，壓力不太大，但就讀小五的哥哥就不能相提並論，每天的ZOOM課堂，加上現在小學的功課比自己讀書時更難，直言「似陪小朋友讀多次書咁」！得知下學年小學可能如常升班但調整課程，林太擔心會加大小朋友壓力稱：「如果可以，我會想小朋友讀多年，好過逼佢追進度。」

疫情持續，林太一家五口減少外出在所難免，取而代之的是在家做運動，子女會陪自己看Youtube做瑜伽，不過他們最喜歡仍是到外婆家玩Switch跳舞。