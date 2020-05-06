【新冠肺炎】家長憂泳池水傳播病毒　專家：一個地方比池水易感染

今個夏天相信不少人也會鬱鬱寡歡，受疫情影響，不但娛樂場所、設施關閉，就連夏天期待的水上活動也得暫停，康文署轄下的公眾游泳池、泳灘仍然關閉，直至另行通告，不過就算現在宣布重開，相信不少家長也會「停一停，諗一諗」，畢竟池水最短也服務大半天才更換，期間多少人的汗水滲在當中，單單是想像已經令人卻步，但實際真的如想像中般危險嗎？

為了消除在池水中的各種病毒，如腺病毒、腸病毒，游池會添加氯去保護大眾。美國疾病管制與預防中心指，目前沒有證據表明，新冠肺炎病毒COVID-19可以通過水池，熱水浴池，水療中心傳播給人們，只要這些設施正確維護（包括用氯和溴消毒），在含氯池水中，新冠肺炎病毒的活性很低。

人數才是安全考量重點

基於池水中不太可能有新冠肺炎病毒存在，耶魯健康研究所主任Saad Omer指出，到任何一個沒有人群的地方就可安心運動，說明了運動人數才是風險的高低指標。新冠病毒雖不會透過加了氯的游泳池水傳播，但如果更衣室有感染者進出，導致門柄、水喉開關等物體表面沾染病菌，甚至近距離咳嗽、打噴嚏，畢竟游泳是眾多運動中，最不可能戴口罩的，因此人多受感染的機會便會上升。

參考資料：Water and COVID-19 FAQs

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