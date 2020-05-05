【復課準備】學童必備防疫9式　分享食物、共用文具要小心！

政府今日（5日）宣布中小學及幼稚園K3學生分階段復課，而跨境學生則豁免強制檢疫。年幼的學生自理能力和衛生意識均比較薄弱，家長宜在他們重返校園之前，教會他們上學必備9式，以保護自己、免受感染。

教育局局長楊潤雄在記者會上提醒，復課措施宜緊不宜鬆。校園內所有學生、教職員、訪客必須戴口罩，乘搭校巴、保姆車、公共交通必須戴口罩。離家回校前或抵達學校要量體溫，學校要準備一個與其他師生分隔的地方，令發燒同學可以休息，等家長可以接走。

學校半日上課 避免除下口罩

學校原則上半日上課，避免除下口罩一同午膳。避免水上活動，以及觸摸共同物件的運動，如乒乓球、籃球。若有人確診，有關學校是否需要停課，要按個別情況及由衛生防護中心決定。

醫生提醒：疫情期間勿「分享」

兒科醫生陳欣永指出，學童必須學會戴口罩的正確步驟，而且緊記在戴上口罩之後，雙手不要觸碰口罩和觸摸眼睛等。而學生不時共用文具、在小息時分享食物等的行為，在疫情期間，也應盡量避開。

家長可以利用「字卡」，加強幼童的衛生意識，讓他們即使回到校園，也能緊記這抗疫9式！

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按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校暑假不一，上學日數略有不同）