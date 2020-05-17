【雪糕食譜】雪糕含菌量爆標易中毒　自製低糖款式零失敗又健康！

踏入炎炎夏日，不論大人小朋友都喜歡吃雪糕，但奶製品易滋生細菌，在高溫天氣下更有機會含菌量超標，引起食物中毒！ 今次為大家介紹零失敗雪糕食譜，在家也可跟小朋友一起做低脂低糖的雪糕，享受健康滋味！

雪糕是大人小朋友的最愛，但分分鐘引起食物中毒！（Getty Images）

雪糕融化後再冷藏易染菌

由奶和糖製成的雪糕含豐富蛋白質，有利滋生細菌，而溶化、再雪藏的過程使溫度急劇變化，更易讓細菌依附，增加感染李斯特菌的機會。

含菌量超標、甚至存李斯特菌的雪糕會引致食物中毒。2015年美國Blue Bell雪糕驗出含李斯特菌，導致5人送院、3人死於食物中毒；2018年香港旺角一間連鎖食店也被驗出雪糕含菌量為每克3,700萬個，大腸菌群含量則為每克2,700個，遠超過法例標準*。

*根據《冰凍甜點規例》，售賣每克含有多於五萬個細菌或多於一百個大腸菌群的冰凍甜點即屬違法。

父母可趁著停課期間，跟小朋友做雪糕消暑。（Getty Images）

即看低卡雪糕食譜

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