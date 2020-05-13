牛角外賣喺屋企都食到日式燒肉! 盤點三大多功能燒烤爐$300有交易

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自新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散以來，食肆紛紛推出各式各樣的新優惠及服務以求挽救疫情造成的嚴重經濟損失，就連火鍋店﹑燒肉店也推出外賣服務，務求顧客一人在家也可打邊爐或食韓燒。日式燒肉連鎖店牛角早前更推出半價優惠，不少網民大讚外賣自取服務十分方便，燒肉套餐醬料配套齊全，「牛角飯」更是細心到流心蛋﹑紫菜碎﹑白飯，均是分開裝好，以保持食物新鮮程度。能在家吃到高水準燒肉固然是好，但有高質燒肉卻沒有燒烤盤怎麼辦？

現時家用燒烤爐的款式愈來愈多樣，設計更是十分人性化，集多功能於一身，務求可以一個爐具解決所有需要，慳錢慳位又方便。但燒烤爐的型號琳瑯滿目，到底應該怎樣揀才好？編輯為此整合了多功能燒烤爐的選購攻略及其保養﹑使用注意，末文將有產品推薦，為大家提供一些實用貼士選購燒烤爐！

多功能燒烤爐的選購要點

1. 【烤盤的種類】

市面上大多數的燒烤爐均可配搭不同的烤盤作多功能用途，如：深煮鍋（適合打邊爐）、條紋盤（適合燒肉或煎、烤、炒）、漢堡圓盤（適合煎蛋／漢堡排）、丸子盤（適合製作日式小丸子）。因此可考慮使用範圍更廣泛的多功能機種及能配搭的烤盤款式，務求物盡其用之餘更可節省金錢和空間。

2. 【加熱方式及火力控制】

多功能燒烤爐的加熱方式掌控烤爐的加熱速度和食物受熱均勻的程度，發熱管的面積愈大，烤盤受熱的幅度更均勻。

此外，有些多功能烤爐能夠左右兩邊分開調較火力，配搭適合的烤盤即可同時烹煮不同種類美食，令煮食時更容易掌握火候，更加方便慳時間。

3. 【容量及呎吋】

不同款式的多功能燒烤爐的呎吋均有差異，建議有意入手的人可按照家庭需要及空間限制購買。

編輯特意挑選了三款較多人推薦的多功能烤爐作詳情介紹，牌子分別是美的﹑小熊，及卡屋，三個型號的多功能烤爐均是HK$400內便有交易，而且均可配搭深煮鍋及平面煎盤作打邊爐或燒肉用途，重點性能在於以下詳列。

1. 【美的多功能料理鍋】＊多功能替換烤盤之選

美的多功能料理鍋實用程度十分高，可配搭4款不同的烤盤烹煮不同料理，可替換烤盤用以打邊爐﹑燒肉﹑製作章魚燒﹑圓形蛋餅亦可。烤盤的邊緣外延設計亦十分細心，可防止鍋內滾湯溢瀉流進機身，使用時更安全。

平面烤盤呎吋面積及火鍋盤大小足夠應付3-4人需要，而且火鍋盤由搪瓷製造，傳熱速度更快更均勻，可更有效快捷地將食物均勻煮熟。購買此款料理鍋時還會附送木鏟。

2. 【小熊多功能料理鍋】＊大容量火鍋爐之選

小熊多功能料理鍋的溫度可透過旋轉鍵自由控制，讓溫度控制更加精準。弓型加熱管的面積大，可以讓食物受熱更均勻。隨料理鍋可配搭3種款式的烤盤，可用作打邊爐﹑烤肉，及製作圓型煎餅或煎蛋等。混合條紋煎烤盤適合煎牛扒或燒肉，凸起的條紋可墊高食物，幫助隔油，讓火侯恰到好處。

三款型號的多功能料理鍋中，小熊的平面烤盤及火鍋盤的面積及容量最大，足夠照顧4-6人需要，適合中戶家庭使用。

3. 【卡屋KAWU多功能料理鍋】＊雙火力獨立調較之選

卡屋多功能料理鍋主打雙火力獨立調節，料理鍋的火力分設兩邊，溫度均可獨立自由調較，方便兩邊配搭不同烤盤同時處理不同料理，例如一邊製作章魚燒，同時在另一邊煎牛扒。

這款多功能料理鍋可配搭4款烤盤使用，但相比之下烤盤的呎吋則不比美的及小熊的料理鍋大，但亦足夠照顧2-3人使用，適合小戶家庭。

保養注意

由於這些鍋的和食物接觸的表面都有易潔塗層，方便大家清洗，但也要注意關於易潔塗層的保養，以下是消委會建議7招保養小技巧：

1. 避免使用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木、塑膠或矽膠製用具攪拌食物。

2. 用後應讓易潔鑊自然冷卻，不應立即注入冷水，以免因溫度急劇變化而變形。

3. 使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊，切勿使用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損塗層。

4. 勿以大火或高溫乾燒易潔鑊，宜先放食油或水，並以低至中火烹煮。

5. 不宜將食物長時間留在易潔鑊中，應將煮好的食物移到其他容器內。

6. 持續高溫加熱或會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變形。

7. 易潔塗層一旦脫落，會逐漸失去抗黏功能，情況嚴重便應停用。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/13)

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