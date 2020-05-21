【海洋公園】財困面臨倒閉危機　動物護理員：會照顧到最後一秒鐘

海洋公園自1月起因疫情而閉館，最近因財困向政府申請撥款54億元，惟立法會財委會對54億元撥款懸而未決，若最後未能獲撥款，將於6月底倒閉。海洋公園現時擁有7,500隻動物，若然倒閉將需要送走動物至世界各地的動物園。負責照顧水豚的陸生動物部護理員蘇國豪表示，自己和動物朝夕相對，「我早已當動物是家人或朋友，如果公園不幸倒閉，同動物分離會是一件非常可惜嘅事。」 攝影：黃寶瑩

我當動物係屋企人，如果公園不幸倒閉，同動物分離會係一件非常可惜嘅事 陸生動物部護理員 蘇國豪

陸生動物部護理員蘇國豪表示入職3年半，對動物比起對家人的時間還要多。

陸生動物部護理員蘇國豪駐守於熱帶雨林展館，「我非常享受呢份工作，細細個入嚟海洋公園，我大多數都係睇動物，因此畢業後便馬上Apply呢份工。呢份工帶到我使命感，好多人以為呢份工淨係同動物玩，好輕鬆，但其實我哋要確保動物健康成長。」

蘇國豪表示，自己入職3年半期間，對動物比對家人多，因此早已將動物當作家人。「同動物相處無捷徑，你同佢哋累積落嚟嘅感情要靠時間去印證，呢幾年付出嘅心血、心機，同動物建立嘅種種信任都係時間嘅印證，如果公園不幸倒閉，同動物分離會係一件非常可惜嘅事。」

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同朋友道別尚可以聯絡，動物離開咗去第二個水族館就好難再探到佢哋。 高級海洋哺乳類動物監督 周焯邦

高級海洋哺乳類動物監督周焯邦自2008年開始照顧動物。

高級海洋哺乳類動物監督周焯邦自2008年開始照顧動物，「我好鍾意呢份工，好享受每一日嘅工作，如果無特別變化我唔介意做到退休。」周焯邦表示，企鵝不單止是工作夥伴，還是朋友，「每日返嚟企鵝會主動過嚟打招呼，佢哋當咗我係佢哋一分子，用企鵝嘅方式嚟同我講『你好嗎？』」

他亦指出，相信每一個護理員長時間對著動物，都一定有一份情感。「突然間要離開，要同佢哋講bye bye，都一定好唔捨得。等於你同好朋友道別，你都會好依依不捨，同朋友道別尚可以打電話聯絡，但係佢哋要去第二個水族館，唔在喺香港，到時要再探佢哋就好難。」

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即使要送走動物，我哋都會照顧到最後一秒鐘。 水族員 黎豪義

水族員黎豪義負責照顧豹紋鯊。

水族員黎豪義照顧海洋生物達15年，他表示水族員是夢想的工作，亦指出非常重視動物，「每日返工差不多10小時，我對住動物比起對家人的時間還要多，我哋好重視佢哋嘅健康，希望佢哋可以有下一代。」黎豪義指出，如果真的要離別，一定會非常不捨得。「但我相信我或其他同事即使要送走佢哋，我哋都會照顧佢哋都最後一刻，直至交接至其他水族館。」