【海洋公園重開】推18項防疫措施　威威天地遊樂場彈床會咁樣做……

早前受到新冠肺炎疫情影響，海洋公園於1月26日起暫停開放。今日海洋公園宣佈正籌備重開工作，園方未有公布確實開放日期，但強調會從多方面加會加強防疫，並會採取18項嚴格措施，以確保訪客、員工及動物的健康及安全。其中園區主要設施包括威威天地內的遊樂場及彈床都會噴灑納米光觸媒塗層，並每1至2小時清潔消毒。 攝影：高仲明

海洋公園自1月底暫停開放至今已3個多月，園方今日公布將會為開園作準備，推出一系列防疫措施，以入園遊玩的人玩得安心。

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智紛全年入場證將延長會藉

另外，園內提倡使用電子付款，以免出現交叉感染的機會。海洋公園行政總裁李繩宗表示會適當環境下盡快重開比大眾，但由於政府的限制，暫時未有重開的確實日子，而智紛全年入場證的持有人，其會籍將會延長，至於確實日期有待開園後公布。

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「學校重新開學是一個好現象，當專家對疫情評估為安全，市民對外出的整體氛圍轉好，防疫措施寬減的時候，情況許可下，公園可以於數星期內重開。不過正式重開時，園內設施會全部或局部開放，則要按當時情況決定。」李繩宗亦透露，重開公園後將會推出港人限定優惠。

海洋公園陸生動物部高級館長祝效忠表示，熊貓盈盈樂樂上月成功自然交配，並指出盈盈成功懷孕的機會很大，而熊貓懷孕期約120日，因此未估算到是否成功懷孕，估計最早可於6月出現懷孕表徵，現時專家正密切監察盈盈的身體狀況。而如果海洋公園重開，大熊貓園將於開園初期關閉。