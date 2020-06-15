韓國好爸爸插畫家永遠放老婆在第一位　只因明白你照顧孩子的辛苦

步入婚姻後，我們的愛會變嗎？夫妻間的柴米油鹽，是關係裏的一大課題；尤其在有了孩子後，他們的需求佔據了大部分的時間與注意力，要整個家傾力付出。然而，愈到這個時候，也許我們愈需要好好地照顧彼此。

韓國高人氣插畫家Myeong-Minho（명민호）IG上有54萬個追蹤者，從過去畫情侶間的甜蜜日常，到畫兩人步入婚姻、生下寶寶後的生活，不改的是，丈夫依舊將妻子捧在手心。知道你辛苦的地方，要撐起一個家很難，但我有很多的愛。

在Myeong-Minho的作品中我們看到，不管面臨多少的變化，我的伴侶，至始至終會是我最需要珍惜的那個。現在，就一起來看看寵妻達人的日常吧！

平凡的感動 Myeong-Minho畫筆下的甜蜜家庭生活（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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也許走入家庭，你們不再有那麼多單純只是談戀愛的時間，但取而代之的，是更多體驗、分享各種階段與身份的機會。

從男女朋友、爸爸媽媽，到老夫老妻，這一路走來並不容易，但沒有了對方，你知道自己也許沒有信心好好地走下去。讓我們一起打造，自己都羨慕和感到滿足的家與歸屬吧！

每天愛你多一些 更多Myeong-Minho的浪漫夫妻日常▼▼▼

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：永遠把妻子放前面！韓國戀愛感爸爸插畫：「孩子會長大，而妳才是陪伴我一生的人」】