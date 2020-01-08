差13歲卻超恩愛　日夫妻分享相處秘訣　除老公似福山雅治還有這些

日本綜藝節目《跟拍去你家》常常在夜間人流量較大的地方，通過幫接受採訪的人支付高昂的計程車費用獲得到受訪人家中進行拍攝的機會。無業的嗜酒老人、錯過末班車的上班族、一直不紅的搞笑藝人、夜店小姐都曾被採訪過。他們背後的故事或搞笑或溫情，或悲傷或感人總會引起深思。

現在已經是夜間末班車的時間，這一次他們又跟拍到了誰呢？（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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「福山雅治」登場 節目組發現屋裡擺滿的是……（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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開始發現二人如此恩愛的秘密 原來是全靠……（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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接下來 看看夫妻倆家裡的冰箱（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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兩個人還會交換日記 但是日記在某一天突然停止更新了？（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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兩個人要一起去很多地方尋找新的興趣，就算只有我們倆，也要一起開心到最後

這對年齡差13歲的恩愛夫妻，就像是兩個有趣的靈魂相遇，你包容我，我愛護著你。希望他們可以一直幸福下去！（點圖繼續閱讀）↓↓↓​

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