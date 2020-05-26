【復課】近半數中小學生利用網上學習　未能掌握內容、想延期考試

經過4個月的停課，首批學生在明日（27日）重返校園。很多學校在停課期間，均利用網上學習來維持課程的進度。惟有機構調查發現，近半數學生表示未能掌握授課內容，近3分1亦有很多功課未交，他們也認為自己跟不上課程進度，希望可以延期考試。

GettyImage

受新冠肺炎（COVID-19）影響，全港學生停課4個月，而中學生則在明日（27日）首批復課。香港救助兒童會在5月進行一項網上問卷調查，訪問了274名學生，其中80%為中學生，其餘亦有小學生，希望了解他們在停課期間遇到的學習困難和身心狀況。

調查發現，超過66%學生表示在網上學習時難以專注（66.4%），其次是覺得沒有動力（61.3%），又或者聽不明白老師的指示、功課和活動（47.4%）。初小學生的答案集中在「沒有動力」，高小則在「難以專注」，中學生選擇「難以專注」的比例更接近80%。中小學生均認為老師提出有趣的課堂活動，又或是把課堂錄影後讓他們重溫，會舒緩到學習的問題。

逾3分1學生更指自己透過網上學習，僅能學到「很少」，甚至「沒有學到」知識。他們希望復課之後可以延期考試（53.6%）、恢復授課（47.4%）和重新參與體育課（35.8%）。

GettyImage

停課在家 學生感到放鬆

雖然停課無法和朋友見面，但大部分的受訪學生均透過電話和朋友聯絡，而他們亦表示留在家中是感到放鬆（relaxed）。在停課期間，他們較憂慮的是，和朋友較少時間相處（60.1%）、自律降低（51.9%）和想念校園生活（47.8%），但亦有部分學生因和家長相處時間變長，而令他們對家庭關係感到不愉快（13.4%）。