【準備返學】復課前必睇　媽媽和孩子的五大準備｜博士媽媽

新型冠狀病毒肆虐全球，全港學生停課近四個月，終於有望於月底逐步分級復課。不過子女已停課一段頗長時間，尚餘半個月開始分階段復課，無論父母或小朋友都需要為正式復課做好五大準備，以便重新適應上課的日子。

編製時間表

在停課期間，許多學生需跟隨著學校安排的網上課堂時間學習，但網上學習與真正課堂學習，始終有一定的差別，其餘學習或自主時間往往靠學生自律。家長為協助子女開始重新適應上學生活，應從旁協助子女自行編製時間表，而該時間最好與平常上學時的時間相近，以便重新適應上課時的節奏。

調整生理時鐘

不用上課的日子，未必每一個小朋友有規律地作息，夜睡晏起是常事，但將來重新上學，學生便需要早睡早起，故家長應現在開始，要求孩子早睡早起，每天需要在平常上學的時間起身，平時需要作息的時間便要休息，不可以讓孩子每天玩到半夜，然後日上三杆才起床。

檢查功課及學習進度

全港許多學生均有網上學習，即使有跟隨學校時間表上課，但孩子功課難免有甩漏，為鼓勵子女上有動力，父母也應從旁鼓勵及積極協助，尤其小學生，家長可以替他們檢查功課及了解子女的學習進度。雖然父母無需催谷子女的成績，但也可檢查他們功課上的困難，如發現做漏功課，也可提醒孩子在復課前做回。

收拾心情

由農曆新年假期加上停課，子女不用上課的時間長達四個月，家長們可以索性當成新學年開始，家長可鼓勵子女執拾文具、書包、書本等用品，準備上課，也可買一些文具作為小獎勵，讓孩子迎接新學年的開始。

準備防疫用品

雖然現時新型冠狀病毒疫情緩和，但目前尚有零星個案，加上全球均未有疫苗，家長及其子女為安全計，仍要做好防疫工作，包括外出時要戴口罩、外出後要洗手等。同時家長應為子女安排上課後足夠的口罩，並帶備足夠消毒濕紙巾、消毒捽手液作抹手之用。而家長也需提醒子女要注意個人衛生及在公共場合保持一定的社交距離。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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