【新冠肺炎】跨境學童未能於首階段復課　校長：安排上困難重重

復課日在即，最先一批復課的是年齡最大及自理能力較強的中三至中五學生，會於5月27日復課，緊接在後便是小學及幼稚園K3，而復課各界最憂慮的不是學習進度及課堂安排，而是跨境學童會如何安排，每日中港兩地頻繁來往會否令社區再迎來一波爆發，而教育局昨日（5月20日）晚上宣布，目前就跨境學生一事仍在與各方協調，預計首批復課的跨境高中生未能回港上課。

受疫情影響，本港至今已停課近三個月，教育局最新安排為中三至中五將於文憑試結束後兩日，即5月27日復課；中一、中二以及小四至小六，將於6月8日復課；小一至小三以及幼稚園K3，將於6月15日復課，所有學校復課統一為半日制。

教育局建議學校繼續安排網上學習予跨境生

根據目前初擬的方案，中三至中五級跨境學生每周星期一至星期五可經深圳灣或福田／落馬洲支線口岸出入境。教育局發言人指，鑑於復課安排涉及多個範疇，包括兩地出入境管制、防疫抗疫政策以及交通安排，正繼續與各方協調，以期盡快讓首批學生（中三至中五級）來港上課，「不過多項細節仍需敲定，預計新方案將未能於5月27日實行。在新措施實施之前，我們呼籲學校及教師一如既往，繼續協助跨境學童及家長運用不同的學習模式（包括電子學習），幫助學生在家中持續學習。」

三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶

小學安排同步視像課堂給跨境同學

三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶指，近日收到各方訊息皆表示跨境生復課問題非常複雜，特別是交通及防疫安全檢測上的安排還沒有明確的方案，故此預視將會困難重重。

由於該校於2月已經開始進行實時網上課堂，老師將於本月尾順利完成全年教學內容及進度，因此復課的四星期會作為溫習及評估之用。如若最終跨境小學生未能復課，學校將安排同步視像課堂讓跨境生持續學習。

按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校暑假不一，上學日數略有不同）