【產後修身】陳倩揚分享減醣飲食餐單　唔使捱餓飽住減肥20磅

2008年港姐亞軍陳倩揚去年7月誕下第三胎，產後的她體形暴脹，她穿著晚裝出席活動及主持工作時，在鏡頭下的她更顯得豐滿。早前她在Facebook開設《你得我得行動組 by Skye》專頁，召集同路人透過「低醣減肥法」修身。 陳倩揚接受訪問時指出，自己生下細女後身形一度變得豐滿圓潤，其後透過「低醣減肥法」，成功在3個月內減去20磅。不過倩揚提醒，產後修身必須在完成整個「餵人奶」過程後才可以開始，否則有機會導致奶水不足。

陳倩揚自2010年與丈夫結婚後生下三名仔女，去年7月陳倩揚生下第三胎，體重一度升至138磅。她在直播中表示，自己主要靠改變飲食習慣成功修身，她透過「低醣減肥法」，成功在兩個月內將體重減至110磅。

什麼是「低醣減肥法」？1.「低醣減肥法」中的「醣」是所有碳水化合物去除膳食纖維以外的物質。

2.「低醣」即代表將身體水化合物的比例調整到20%以下。

3.「低醣減肥法」首2星期要暫停食所有碳水化合物，第3星期可以進食「原型澱粉質」。

4. 每日要飲用大量水，份量約為體重(kg) x 40ml，而且要「細細啖」飲，以免水分直接被排出。

5. 晚餐盡量在晚上7點前食用，或將早午晚餐集中在8-10小時內食用。

6. 每星期要有一日「Open Day」，即可以隨意進食，但切忌暴飲暴食，目的是讓身體習慣和進行調息。

陳倩揚透過「低醣減肥法」，成功在3個月內減去20磅。（受訪者提供）

避免攝取「精製澱粉質」

倩揚指出，「低醣減肥法」可以「飽足減肥」，亦能夠吃足三餐。她自創的餐單主要是減少攝取精製澱粉質，包括粥、白飯、意粉、麵包等等，她指出，減醣餐單重點在於避免攝取「精製澱粉質」，如白飯、白粥、河粉及麵包等經過加工的澱粉質，這些食物經過漂染，營養價值和纖維都很低而且升糖指數較高。反而應該用升糖指數較低的「原型澱粉質」如蕃薯、南瓜、薯仔、藜麥、蓮藕、紅菜頭等根莖類澱粉質代替。

倩揚自創的低醣減肥餐單主要讓減肥人士能夠每日都能「食得飽」，餐單的重點在於「啱嘅食物配搭、啱嘅時間、啱嘅比例」。

+ 4 + 3 + 2

一星期一日「Open Day」作調適

在低醣飲食第一階段的8星期內，建議每天要喝最少2公升水，避免喝甜的飲品，可選喝齋啡或無糖檸檬茶。首2星期亦要避免進食任何澱粉質，第3星期才可以開始攝取原型澱粉質。一星期會有一日「Open Day」，減肥人士可以獎賞自己，隨心吃任何自己喜歡的食物。經過8星期第一階段，會有2星期「Open Week」，然後進入第二階段的8星期，再到有2星期「Open Week」，然後進入第三階段。倩揚指出，整個「低醣減肥法」需要堅持半年至9個月。

陳倩揚提醒，剛剛生下孩子的女士們不應急著減肥修身，「一定要餵完人奶先開始減肥，因為人奶需要澱粉質製造，如果在餵人奶過程中攝取唔夠澱粉質，有機會導致奶水不足。」倩揚指出，如果媽媽真的很想快點修身，可以參考食譜的食材，配搭一直進食的精製澱粉質，如果真的很急切需要減肥，可以將一半一直進食的精製澱粉質改為原型澱粉質。

「最重要是留意奶量會否突然減少，如果有奶量突然減少的情況，第二日記得進食多點澱粉質。就算媽媽們唔餵奶，我都唔建議一生完BB就即刻跟食譜減肥，始終產後身體需要時間復原。」她說。

陳倩揚自創的低醣減肥餐單及飲食貼士：

+ 21 + 20 + 19

陳倩揚分享指，自己生完細女後體重約130磅，因餵人奶及坐月，體重一度飆升至138磅。去年9月開始正式用「低醣減肥法」修身，12月已經減去約20磅。有些媽媽希望能夠快速減磅，希望不要「Open Day 」，不過倩揚指出「Open Day」是必須。

「有啲人會話減肥後順利，希望唔要『Open Day』，一直減落去，但係呢個係唔可行。因為 Open Day除咗係讓身體休息、放鬆，亦係讓身體習慣『呢個人其實係咩都會食』，畀身體習慣進行調息。如果一直長時間進行低醣減肥，身體可能會儲存更多能量，造成反彈。」

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