【生命鬥士】三歲鐵漢心瓣手術後與父母分隔　爸爸醫院守候不回家

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「小鐵漢」Kansas自幼有心臟問題，３歲的他已經歷各種大大小小的手術，生活也離不開覆診與檢查，而隨著鐵漢長大，醫生亦需要為他動手術換上成人尺寸的機械心瓣，作為爸爸的Jayco更是擔心到留下男兒淚，幸好一切順利，目前小鐵漢正在ICU隔離觀察中。

爸爸請一星期假　坐醫院櫈不回家

小鐵漢於26日入院進行手術前的準備，昨日下午2時至晚上10時完成手術，媽媽Doris表示：「手術其實大約四時才開始，只是等候時間長令人誤會，手術大約6小時，爸爸更擔心緊張到『喊』！」

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而最令人感動的是，爸爸Jayco早已向公司請假一星期陪兒子打這場仗，手術後小鐵漢被送往深切治療部觀察，據醫生所說心跳有點慢。而自小鐵漢進入深切治療部後Jayco連親眼看小朋友的機會也沒有，因為疫情關係已全面暫停探訪，不過Jayco堅持不回家，即使小鐵漢媽媽Doris勸說先回家洗個澡也被拒絕，Jayco已下定決心隔著牆壁陪兒子48小時，直至沒有任何突發事情。

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接下來Kansas還要面對一個單心室循環手術的挑戰，兩個手術完成後Kansas心臟機能就會得到更大改善，祝願小鐵漢一如以往地，突破難關手術順利。

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