【母親節】照顧SEN孩子四年　寄養姨姨：好多人做父母冇責任心

和諧的家庭與父母的關愛，均對孩子的成長有著深遠的影響。然而，一個幸福美滿的家庭並不是必然。社會上尚有部分家庭，因為種種原因，暫且未能為子女提供一個安穩的成長環境，這時候便需要「寄養家長」伸出援手。 早於七十年代，本港已出現寄養服務。有需要的兒童會在參與服務的家庭暫住，寄養「姨姨叔叔」會暫時擔當父母角色，照顧素未謀面的兒童，好讓他們在隱定的家庭環境成長，減低原生家庭問題對他們的影響，直至與原生家庭團聚或接受領養。這段「暫住」的時間，短則十日八日，長則十八年。 攝影：黃寶瑩 攝錄：黎家浩 剪接：黎家浩 影片圖像設計：賴文傑

8歲的龍仔被評估為言語障礙及發展遲緩。

應對言語障礙

李太與丈夫於2003年在從媒體得知寄養服務，並曾參與社會福利署所提供的培訓課程。2012年，他們決定正式成為寄養家長，8歲的龍仔是夫婦所照顧的第二名寄養孩子。李太坦言，起初接龍仔回家，也不太清楚他的健康狀況。

「初初見到龍仔，佢好靜，唔出聲，覺得佢好乖。接返嚟都唔知佢有乜嘢架，姑娘講話係男仔咁㗎咋。我又無話刻意唔鍾意湊邊啲，其實都係一種挑戰，試吓囉，一路湊一路學。」

她分享，照顧龍仔不久，發現他說話不太清楚，便帶他去作評估，最終被評為言語障礙及發展遲緩。李太定時與他一起上言語治療、物理治療及職業治療訓練，協助他改善表達能力及肌肉力量。「我有同佢去學校上言語治療堂，上完之後返嚟就教佢囉。教佢做功課都幾難㗎，佢一做唔到就喊，要俾啲耐性，鼓勵吓佢。喺我能力範圍之內，我都想教佢講得好啲。都開心嘅，教到佢而家識講嘢，識得同我講數！」

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補足原生家庭

李太認為，作為寄養家長，最大的作用是補足孩子原生家庭的不足。「小朋友係開心嘅年紀，有啲嘢真係過咗去就過咗去。我哋做寄養姨姨叔叔，其實都係代佢爸爸媽媽照顧佢。小朋友階段好需要人照顧，可以幫到佢嘅，自己都覺得係好有意義嘅事情。有啲嘢佢喺原生家庭得唔到，你可以幫到佢，其實都ok！」

龍仔於今年回原生家庭團聚，李太表示，寄養家長的角色很被動。「姑娘認為佢媽咪可以湊佢，咪返返去囉，我哋無所謂。」她又指，在數個月前已開始跟他灌輸這個訊息。「都有同佢講，話遲啲返媽咪度，俾個心理準備佢。佢話『 No，唔好』，我話『都要㗎喎，第日放假嘅可以打電話俾姨姨，想返嚟玩嘅咪問咗媽咪俾唔俾先』。」

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父母缺乏責任感

對於孩子回到原生家庭，李太希望龍仔的生母可以好好照顧他，令他健康快樂的成長，做個正直的人，而自己也會繼續參與寄養服務。「幫得幾多得幾多，之後又繼續可以幫第二個。可以做到嘅就做，做到自己身體照顧唔到。」

擔任寄養家長七年，李太坦言自己也感受許多。「都學到好多嘢，知道呢個社會，原來好多人做父母無責任心，有啲就無能力。我自己雖然無小朋友，但可以感受到（為人父母），都幾好㗎喇。」

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如何申請寄養服務？

一般寄養服務︰由社會福利署中央寄養服務課統籌，全港共 11 間 NGO，包括香港基督教服務處，營運這項服務，NGO 社工收到中央寄養服務課之個案資料後，會進行配對工作

緊急寄養服務︰由社會福利署中央寄養服務課統籌，全港由 4 間 NGO（包括香港基督教服務處）營運。因個案屬緊急性質，會由轉介社工如綜合家庭服務中心等相關機構社工，直接致電營運服務之 NGO（包括香港基督教服務處），配對緊急寄養服務家庭，最快可即日或 7 日內入住。

所有寄養服務，均需由轉介社工如綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課、學校社工服務等相關機構，評核個案之服務需要，再轉介有需要兒童接受寄養服務。

如果想成為寄養家長，可與香港基督教服務處的社工聯絡：

電話：2492 6088

電郵：fcs@hkcs.org

更多資訊，可瀏覽：http://www.hkcs.org/tc/services/fcs