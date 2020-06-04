【3歲小鐵漢】兒子手術期間爸爸怒推50萬廣告：專頁永沒廣告

「小鐵漢」Kansas自幼有心臟問題，３歲的他已經歷各種大大小小的手術，生活也離不開覆診與檢查，而父母Jayco及Doris亦會把小鐵漢的生活和手術與康復進度紀錄在Facebook平台，但他們只是想得到大家的正能量支持小鐵漢與自己度過難關，同時令更多人關心兒童心臟病才是分享的主要原因，絕對不是消費兒子病情，成為KOL牟利。

爸爸希望在網民身上獲得支持

早前小鐵漢在醫院接受了換心瓣手術，術後因為要留住深切治療部觀察，爸爸特意請假陪伴，更在醫院守候48小時沒有回家，但可惜手術後小鐵漢心跳太慢，需要安裝一個心臟起博器，目前已安裝成功，小鐵漢正在醫院留院觀察。

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或許是因為近來小鐵漢手術較多，作為爸爸的Jayco在網絡的分享亦更頻密，令不少人質疑他是否想消費自己兒子做網紅賺錢！媽媽Doris直言：「夫妻早已有共識無諗過做KOL，爸爸只係想有人支持下，佢唔開心又唔想俾我見到，冇網民開解下，唔知點頂！」

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爸爸霸氣承諾 今日無廣告將來都無廣告

受各方質疑的小鐵漢爸爸Jayco最終也在Facebook平台澄清，無意消費囝囝病情賺錢，更承諾一直以來支持自己的讀者、網民，不會出現任何廣告在有關小鐵漢的專頁上。更說自己早前更拒絕了一筆50萬的廣告收入，媽媽Doris亦證實真有此事：「就前幾日，有人打界佢，咪問有無興趣拍廣告50萬，當時佢嬲到講咗句粗口就Cut對方線，我連送父親節禮物，叫我加tag我都唔會做…...」

Doris更強調十分支持爸爸Jayco的做法，幾多錢都不會接，而且對方更是在小朋友手術期間聯絡拍廣告事宜，感到略欠尊重，但他們一家也感謝網民一路以來的支持，大部分留言都是正面的。