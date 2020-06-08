國際學校停課照收8千5學費　每日只Zoom半小時　家長聯署望減學費

在接近四個月的停課期間，私立及國際學校的學費一直引來爭議，停課期間實際上小朋友未必上足同樣時數課堂，加上政府亦有資助予學校。而作為私立學校，校方的營運資金主要來自家長的學費，因此不少家長都希望學校能一起共度時艱，在學費上有所調整，尤其是針對停課的四個月。

每星期只有一小時網上教學 家長認為太少

Candice其中一位小朋友正就讀蘇浙小學國際部六年班，她指一群國際部家長早於二月中旬向校方反映，希望校方能做更多，皆因當時每星期只有兩次30分鐘的ZOOM課堂，Candice強調：「最初並沒有要求校方在學費上有所調整，只是想校方在教學上做『足』，例如他們中學部，網上教學都是跟平日上課時間去安排，但為甚麼小學就不行？作為家長，我們交足學費，老師卻工作量減少糧照出，校方一直沒有回應，拖到現在都復課了，其他私立學校也有減學費的安排，因此學校給我們的感覺是收了錢便不理會家長感受。」

Candice更透露數月來已多次向學校反應問題，但不是沒有回應便是回覆一些官腔答案，對事情沒有幫助，目前只聽說過下一年承諾不加學費，但自己認為這是不足夠的。

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家長：最少減30%學費

目前一眾蘇浙小學國際部家長已在網上發起聯署活動，更引用其他私立學校調整收費的做法作論點，當中包括滬江維多利亞學校、德瑞國際學校、英基學校。而一眾家長希望蘇浙小學國際部最少要把三月、四月及五月學費扣減30%，這是家長們的最低要求，希望校方能盡快回應。

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根據Candice的情況，目前她每月學費為$8,550一個月，3個月扣減30%合共約$7,700。

記者亦就此事分別致電及發電郵向蘇浙小學查詢，截稿前仍未收到任何回覆。

其他國際學校做法

根據上述聯署信的文章，當中指出滬江維多利亞學校會有一筆一次性學費退還的措施，金額為$6,000（小學部）、$8,000（中學部）。記者就學費一事查詢滬江維多利亞學校，其發言人回覆指，由於私立學校亦有資格獲得政府的就業補貼，所以營運成本會下降，因此校方亦決定一次性退還一筆學費，但實際金額則不願透露，未知是否與聯署信一致，而該筆一次性退款會於6月存入家長戶口。

滬江維多利亞學校本年度收費

其他方案還包括20/21年不加學費；設立緊急支援基金為有需要家庭提供一次性資助；提供7日免費暑假課程等，針對小學部分，會在7月2至10日提供覆蓋中、英、數、科學的半日課程。