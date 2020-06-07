讓子女感到與爸爸「親近」　益處比想像的還要多｜招雋寧

爸爸都不擅長表達親密，但原來父子間親近的感覺，對子女成長非常重要。美國的家庭學者Rob Palkovitz在最新發表的研究回顧裡，探討了父子關係的親近（father-child closeness）對子女成長有何好處。

父子的親近為孩子帶來甚麼益處？

在學者的回顧中提到一項研究。研究人員由兒童7歲開始，一直追蹤他們至33歲。結果發現兒童在7歲時，愈感到與爸爸親近，他們在16歲時的侵略行為、反社會行為等問題較少；又在他們33歲時，錄得較美滿的婚姻關係，而抑鬱或焦慮等情緒問題較少。

事實上綜合了其他同類研究均顯示，父子間愈感親近，整體有助子女的心理健康發展。

一眾研究說明了，為了子女的好處，要找方法讓年幼的子女喜歡親近他的爸爸，尤其是情感上的親近（emotional closeness）。這可由孩子年幼時開始建立，而主要是來自爸爸與幼童的良好、信任和緊密的互動。

自我檢視：怎樣才算與子女關係親近呢？

我們可以更具體地形容這份父子之間的親近嗎？學者提出了一些與指標，讓爸爸檢視自己與子女的關係的親近程度：

+ 4 + 3 + 2

學者形容這種親近為「爸爸置身其中（father presence）」。顧名思義，與之相反的就是「爸爸的缺席（father absence）」。別以為缺席單單是指父子之間好日不見，它更加是指在心靈上與子女缺乏連結。爸爸的缺席為孩子的成長帶來困難。

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。