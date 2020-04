【疫情下產子】產檢高風險　準爸爸必須留意的五件事｜招雋寧

當太太懷孕、分娩時,遇上新型冠狀病毒疫症。媽媽染病會傳給胎兒?太太外出產檢高風險?病毒影響母嬰安全?準爸爸在緊張、擔心之餘,還可以有何準備?本文整理了英國皇家助產士學院官方建議、台灣最新醫學期刊、香港養和醫院婦產科專科醫生訪問,以及好些關乎準爸爸的實證研究……

病毒經由子宮傳給胎兒?

從過往SARS及MERS大流行的經驗,學者當時發現病毒不能由子宮傳給胎兒。這次的新冠肺炎疫情中,武漢當地有新生兒出生30小時後確診,大多數專家暫時仍認為新生兒的感染是由飛沫和接觸感染。

準爸爸切勿太擔心。愛爾蘭有研究顯示,準爸爸因母嬰健康而過份焦慮,反而會影響太太的恢復和幼兒的成長。

太太外出產檢高風險?

產檢很重要。皇家助產士學院專家建議在一般情況下,孕婦應按懷孕的階段如常進行產檢。到場產檢時盡量與他人保持身體距離。如果正在隔離,可請求醫生進行電話或視像聯絡。

新加坡有研究顯示準爸爸陪伴產檢,對太太來說是重要的支持,令太太產後身心均更快得以恢復。準爸爸可為健忘的孕婦探熱、消毒、以及記下醫生重要的指示。

病毒影響不細

準爸爸要為太太做足防疫措施。雖然皇家助產士學院暫指,大多數孕婦染病後的癥狀不會特別嚴重,但現時新冠肺炎疫情的臨床經驗非常不足。

台灣醫學學者根據SARS及MERS大流行的經驗,發現孕婦有重症或相關併發症的風險高,包括子宮內生長遲滯、早產、流產、入住ICU以及危及母親性命。遇任何突發狀況,記得與你的家庭醫生聯絡。

準爸爸的防疫準備貼士

香港養和醫院的婦產科專科醫生陳煥堂接受報章訪問,建議孕婦每日量度2至3次體溫,因發燒是感染病毒後有機會出現的癥狀之一,所以準爸爸可不時為太太探熱。他又強調孕婦要注意手部衛生不要「偷懶」,當全家外出時須認真地佩戴口罩,佩戴前後徹底清潔雙手;回家後全家往洗手間洗手,又在入屋地方擺放酒精搓手液,消毒然後再除下口罩、更衣、洗澡等。這些是準爸爸都要一起做的。

此外,準爸爸可為「走佬袋」(入院用的物品)中多放口罩和酒精搓手液,方便在待產時隨時使用。至於孕婦分娩時,則可放心,因醫療設施及人員本身已有嚴格消毒的程序。

與太太一起運動

皇家助產士學院專家指,活動可保持孕婦身心健康。準爸爸可試在家中搜尋網上資源,陪伴懷孕中期的太太一起進行溫和的孕婦伸展活動,同時增進二人的感情。

作者簡介:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

參考資料:

Philpott, L., Savage, E., FitzGerald, S. and Leahy-Warren, P. (2019). Anxiety in fathers in the perinatal period: a systematic review. Midwifery, 76, 54-101.

The Royal College of Midwives (2020, April). Advice for pregnant women. Retrieved from: https://www.rcm.org.uk/advice-for-pregnant-women/

World Health Organization (2020, April). Q&A on COVID-19, pregnancy, childbirth and breastfeeding. Retrieved from: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding

Xue, W. L., Shorey, S., Wang, W. & He, H. (2018). Fathers’ involvement during pregnancy and childbirth: an integrative literature review. Midwifery, 62, 135-145.

明報健康網編輯(2020年3月26日)。【抗疫你要知】無懼新型冠狀病毒? 孕婦、新手爸媽防疫攻略 15招傍身開心迎BB。明報,明報健康網。

張至婷,鄭丞傑,詹德富(2020)。感染新型冠狀病毒之懷孕與生產風險。臺灣醫界雜誌,63(4),207-209。