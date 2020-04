【新手父母】準爸爸的掙扎　肩負爸爸重任前的心理準備｜招雋寧

「你有計劃生小朋友嗎?」成為爸爸到底應該考慮甚麼?你和太太/未婚妻的關係將會有何改變嗎?成為準爸爸會有甚麼體驗? 爸爸是人生中一個新的角色,影響著一個新生命,為你帶來新的挑戰,並且影響著婚姻關係。兄弟,若你正考慮會否生育,不妨一讀下面的研究。

準父母研究 生育為關係帶來甚麼改變

有研究家庭的美國學者團隊找來20對準父母,進行質性對話的研究。

這些準父母被分作「打算生育」(12對)和「從沒打算生育」(8對)兩組,都屬於高知識水平份子,並且正迎接新生命的來臨。他們回顧了懷孕至此的經歷,並描述了懷孕對二人帶來甚麼改變。

打算生育的各種考慮

研究中,學者留意到「打算生育」的人措辭較深刻,他們會說「陶造嬰兒的生命(carved a baby)」、「孩子是夢寐以求的」,亦會傾向認同生育是兩人的「共識」。

此外,為生育計劃的人會考慮自己養家的能力,生孩子後工作和家庭的時間分配,以及會否繼續進修等問題。他們不只考慮目前的生育,更進一步考慮生育第一個與第二個之間的間距。

「從沒打算生育」者多數是在懷孕後才考慮上述的事情。一位受訪女士在得知懷孕後,更特別憂慮二人關係中還未處理的相處問題。

男士要知:懷孕影響伴侶關係的四種因素

懷孕影響著你和另一半的關係。學者從與「打算生育」者的對答間,獲得四種影響伴侶親密感的因素:

一、要更刻意地維持二人的關係。生孩子會令二人的焦點轉移,尤其是女性的心思都放在孩子身上,因此要更花心思關注對方,才能維持二人親密的關係。

二、促進溝通。在懷孕、生產的事上,男女的體會大大不同,這促使男方要更主動地明白女方。溝通不易,若果溝而不通,不明白對方的意見觀點,就很易傷害關係。

三、獨特的共同體驗。雖然體會不同,孕育孩子的經驗卻是二人共有的。受訪者都提到從父母角色身上獲得了新連結,讓二人的關係在世界裡真實地體現出來。

四、新角色帶來新認識。視彼此為父和母是全新的互動。在另一方如何看待家中的第三人、新成員(嬰孩)時,二人更深入地認識彼此。

準爸爸的掙扎:是放下自我 還是失去

「打算生育」的準父母傾向共同為嬰兒負責,並認為這是忠於對方的表現。在這些責任下,準爸爸會在「抓緊自我」和「失去自我」之間感到掙扎。

女方會在懷孕中感到辛苦,很需要男人用更多精力和時間去協助。即使受訪的男士願意協助,但長時間面對著另一半的情緒和狀態大起大跌,會感到不少沮喪。

準爸爸分擔平日由女方所做的事,原本的生活就要取捨。此時如果男方只想抓緊他自己看重的事──就如事業、就學、旅行、消費──遠多於「甚麼對太太和孩子最好」時,便會為雙方帶來怨懟和傷害。男士在新的角色裡需要調整心境,放下自己而協助準媽媽,才能增進二人的關係。

養小動物前都要「停一停,諗一諗」,生小朋友豈不應該「諗多諗」?

上述準父母的體會,有助男士們在肩負爸爸的重任前,做更多心理上的準備。

作者簡介:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。