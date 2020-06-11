甘比教養三子女親力親為　大女10歲賺10萬全數捐予慈善基金

市傳華人置業 （00127） 股權出現變動，華置第二大股東、主席兼非執行董事劉鳴煒將其持有的股權，全數轉讓陳凱韻（甘比）的三名子女，包括劉秀樺﹑劉仲學及劉秀兒，而該三名子女目前尚未成年，已手持合共市值約72.68億元的股份，不過甘比平日積極公益事務，而且喜歡親力親為教育和照顧子女，對於子女的理財和教養都毫不鬆懈，相信是次股權變動不會影響子女的日常生活。

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早前與子女準備抗疫物資

大劉於96年成立「劉鑾雄慈善基金」希望幫助本港貧困家庭，而慈善基金的事一向由甘比負責，她更會邀請子女一同參與公益事務，希望子女明白雖然自己出生在富裕的家庭，但要明白幸福並非必然，要珍惜眼前所擁有的。疫情期間，更和子女一起把酒精搓手液入樽，送給自修室中心的會員及同事。她亦有寫道：「小朋友們留在家教學，也來幫一點忙！希望小朋友們在家除了網上學習外，也找點有意義的事情做做，齊心抗疫，保持正能量的心。」，可見甘比十分著重身教。

女兒十歲搵十萬 全數捐出作慈善用途

作為富豪劉鑾雄與活躍公益界甘比的子女，當然也遺傳到兩者優良的基因，甘比大女Josephine上年10歲就已經看準「鬼口水」市場，於皇室堡商場放置了一部「鬼口水」自動販賣機，不足一年時間已做到10萬營業額，最後Josephine更主動提出把賺到的錢捐助有需要的人，最終就捐了去爸爸劉鑾雄名下的慈善基金。

甘比三名子女－劉秀樺、劉仲學及劉秀兒分別為11歲、7歲以及2歲。大女劉秀樺曾就讀的幼稚園為維多利亞幼稚園，而該校已通過認證，是國際文憑（IB）世界學校，學費視乎校舍而訂，K1班半日最貴為$107,536；而劉秀樺目前就讀私校弘立書院，根據目前學校網頁資料，小一預備班至五年級學費為港幣 197,920元一年。