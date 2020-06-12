【復課情緒】勿用「老師鬧」等說話　心理學家建議4招安撫孩子

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全港學校停課已逾4個月。因應疫情放緩，教育局宣布，幼稚園高班及初小將於下星期一（6月15日）復課。孩子在復課前夕，難免出現不同情緒。家長可如何及早為孩子作心理準備？萬一孩子上學時在校門外扭計哭鬧，又可如何處理？ 註冊心理學家程衞強（Victor）指，家長切忌壓抑孩子情緒，建議協助孩子抒發，並給予適切安撫。

不宜加重情緒負擔

學生停課至今超過4個月，Victor指，學生要重新適應學校生活，難免會感到緊張。「有啲學校係要做網上功課，復課前夕要交功課，或者未做晒，可能會有啲焦慮。加上習慣咗咁耐喺屋企唔使返學，日常生活打到亂晒，到正式返返學，作息時間會唔同。唔夠訓嘅話，生理上嘅疲倦亦會影響情緒。」

他提醒家長，要注意自己的說話會否不自覺加重了孩子的情緒負擔。「例如喺屋企頑皮、唔想做功課嘅時候，家長成日用老師去嚇佢。『返學㗎喇喎，仲唔做功課，老師鬧㗎喇』、『話俾老師聽你唔做功課！』，當日日用老師去嚇佢，唔驚就有鬼！」

Victor續指，家長不宜壓抑孩子的情緒抒發。「每個人都有情緒，但好多時我哋唔係幫佢處理或者疏導情緒，而係將情緒壓抑下去。例如當小朋友話俾你聽 『好驚呀』，家長會話『有咩好驚丫』；或者孩子好擔心未做晒功課，家長會話『都叫你一早就做㗎啦』。其實即使係小朋友，對自己嘅要求都可能好高。家長固之然要給予孩子做功課嘅常規，但當出現情緒，就已經唔係再用常規，或者『努力』呢啲action（行動）去處理。」

按圖即睇4招安撫孩子情緒：

2招應對返學扭計

距離復課只餘數天，Victor建議，家長可預早給予孩子心理預備。「日常作息要令孩子有足夠睡眠，下星期一復課，早少少同佢哋講『好開心就嚟見到同學喇，又可以返學校玩』，俾個心理預備佢。」

復課首日，他又建議家長預早出門。「預早嘅時間某程度上係俾家長，當家長都覺得『唔得喇，遲到喇喎』，家長都會焦急，有情緒，可能會用一啲比較強硬嘅方法『夾』咗小朋友入學校先，呢個都唔係好事。」

如果孩子在校門外哭鬧，Victor建議家長先安撫孩子情緒。「因為預早咗時間，就可以做以下動作。首先認同佢情緒、想法，話俾佢知呢個係咩情緒。『我知道你唔開心，唔想返學，你攬吓媽咪啦。』媽咪都可以攬吓佢，俾少少時間去抒發咗先，但都要話返俾佢知，學就一定要返。『但不如你攬多媽咪一陣，我哋先返學啦。媽咪會煮定啲嘢食，買定啲你鍾意食嘅嘢，等你放學。』令佢釋放咗情緒，同時亦期待返學放學嘅時間。」