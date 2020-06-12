【復課】備戰呈分試　英文科拼寫錯誤用錯時式　5大常見失分位

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全港學生停課4個多月，高小學生剛於周一（8日）復課， 五年級學生隨即迎來呈分試，繼早前拆解考生在五年級中文科考試溫習重點，及常見的失分位後，今次會講解一下英文科，學生應該如何做好應試準備？

教育局在早前公布學校可考慮延遲全體小五學生的評核時間至9月份進行，或讓如期復課的學生先在7月份進行評核，並安排受影響學生（如跨境生）於較後時間進行補考。

調整作息時間 確保精神狀態

據知大部分學校也未有延遲呈分試，將如期在7月進行。在停課期間作息大亂，復課後除了要重回早睡早起的規律生活之後，同時要應該功課及考試，身心一時間會難以適應，家長可以參考以下建議，為子女備戰呈分試。

4招備戰呈分試

調整作息時間 確保精神狀態

假期時難免鬆懈，會較遲起牀，長時間下來，身體就會適應了放假的節奏，在早上昏昏欲睡，沒有精神，導致考試時出現「腦閉塞」的情況，難以集中思考，無法發揮自己應有的水準。

在假期結束前，提前一、兩星期就開始培養有規律的作息時間，調節生理時鐘，例如早睡早起、固定進餐時間等，讓身體逐漸習慣上學模式，確保在早上考試時，頭腦可以處在最佳狀態。

設計温習時間表

呈分試科目如中、英、數、常等各科，佔分比重不同，當中中、英、數三科佔分比重較多。

在日常做功課、預習後，學生應該設計屬於自己的温習時間表，好好運用剩餘的時間，除了要多温習主科外，也要因應自己的能力，針對較弱的科目重點温習，以免因某一科失誤而拉低整體成績。

勤做練習、模擬試卷

雖然學校日常已提供練習讓同學操練，但練習大多圍繞課文內容，未必能針對同學個人的弱項，如閲讀、聆聽、英文文法等作出輔助，亦較少模擬試卷可讓同學提前習慣考試的「手感」。因此，學生宜按自己的需要，選購適合自己的補充練習和模擬試卷，多加操練。坊間不少練習含有答題策略、提示等，有助分析題目，改善答題表現。一些模擬試卷亦針對呈分試而設計，貼合需要。

針對性部署

學生已有半年沒有正式上課，分階段復課後約只有4至6個星期的教學時間，不足以教授所有下學期的課程內容，所以5年級第一次呈分試的考核內容未必能涵蓋所有下學期的課程內容。預計當中會有較多5年級上學期的學習重點，學生開學前及開學後都要先儘快重温以上的內容。

按圖即睇英文科4個溫習重點：

按圖即睇英文科5大常見失分位：

+ 9 + 8 + 7

*以上呈分試資料由樂思、躍思PP家長會提供，想取得《呈分試家長天書》即按：https://bit.ly/2ZTvheN