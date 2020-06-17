【小一面試】全港直私小學報名及面試時間表　兩校已取消首輪面試

受新冠肺炎疫情影響，多間熱門的直資及私立小學也將2021/22小一報名及面試日延期，但仍有不少學校已開始接受報名。由於每年小一學位競爭激烈，加上會出現撞期等情況，不少家長也會同時報考多間小學，而每間學校的報名時間及要求也不同，為免錯過這些重要的日子，家長必定要記下每間的報名時間。
我們綜合了全港各區的直資及私立小學報名資料，方便家長可以更清楚記下心儀小學的報名日期，由於不少學校仍未公布報名日期，我們將會持續更新，家長要密切留意！
按圖即睇新界區直資及私立小學報名資料：
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
網上交表日期：5月25日中午12時至7月5日中午12時
交表方式：網上遞交
面試日期：8月下旬至9月下旬
和富慈善基金李宗德小學
交表日期： 8月20及21日（上午9時半至12時；下午2時至4時半）
交表方式：親身到校遞交
面試日期：8月29或30日（首輪）；9月19日（次輪）；10月9日（家長面談）
基督教香港信義會宏信書院
交表日期： 7月6至9月14日
交表方式：網上遞交
面試日期：稍後公布
德萃小學
交表日期： 7月20至9月25日
交表方式：網上遞交
面試日期：10月24或10月31日
以下學校稍後公布入學資訊：
保良局香港道教聯合會圓玄小學 ＞報名詳情
培僑書院＞報名詳情
啓新書院＞報名詳情
激活英文小學＞報名詳情
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按圖即睇製作小一Portfolio注意事項：
按圖即睇九龍區直資及私立小學報名資料：
啟思小學
交表日期：即日起至9月30日
交表方式：可以郵寄或親身到校遞交
面試日期：稍後公布
聖瑪加利男女英文中小學
交表日期：即日起至9月30日下午5時
交表方式：網上遞交
面試日期：會陸續通知面試日期
嶺南大學香港同學會小學
交表日期及方式：
（網上遞交）即日起至7月11日午夜12時前
（郵寄遞交）即日起至7月11日（以郵戳為準）
面試日期：稍後公布
崇真英文小學部/國際小學部
交表日期：即日起至8月31日
交表方式：網上遞交
面試日期：稍後公布
福建中學附屬學校
交表日期： 即日起至9月14日
交表方式：網上遞交
面試日期：10月10或17日
國際基督教優質音樂中學暨小學
交表日期：已截止申請
面試日期：8月中
德雅小學
交表日期： 8月1日至8月8日
交表時間：星期一至星期六上午9時至下午4時，星期日休息
交表方式：親身到校遞交
面試日期：10月17或24日
播道書院
交表日期： 6月11日下午2時至8月16日下午4時
交表方式：網上遞交
面試日期：暫定9月
優才（楊殷有娣）書院
交表日期：6月8至30日
交表方式：網上遞交
面試日期：8月15、16、22、23日（首輪）；2020年2月（次輪）
香港華人基督教聯會真道書院
交表日期：已截止
面試日期：已取消首輪面見，申請人需上載學生成績表及Portfolio，選取部分考生進行面試。
以下學校將稍後公布入學資訊：
德望小學＞報名詳情
英華小學 ＞報名詳情
聖若瑟英文小學 ＞報名詳情
拔萃男書院附屬小學 ＞報名詳情
保良局陳守仁小學 ＞報名詳情
保良局林文燦英文小學 ＞報名詳情
拔萃女小學 ＞報名詳情
聖母小學 ＞報名詳情
聖方濟各英文小學 ＞報名詳情
神召第一小學 ＞報名詳情
聖若望英文書院（小學部）＞報名詳情
九龍真光中學（小學部）＞報名詳情
保良局蔡繼有學校 ＞報名詳情
九龍禮賢學校 ＞報名詳情
九龍塘宣道小學 ＞報名詳情
香港培正小學 ＞報名詳情
香港培道小學 ＞報名詳情
九龍塘學校（小學部）＞報名詳情
民生書院小學 ＞報名詳情
聖三一堂小學 ＞報名詳情
新會商會港青基信學校 ＞報名詳情
保良局陸慶濤小學 ＞報名詳情
按圖即睇港島區直資及私立小學報名資料：
漢華中學（小學部）
交表日期：即日起至9月27日
交表方式：網上遞交
面試日期：10月9至10日（首輪）；10月17、19至20日（次輪）
救恩學校
簡介會日期：7月18日及8月14日（6月29日上午9時按此連結留座）
交表日期：7月20日上午9時至8月21日下午5時
交表方式：網上遞交
面試日期：9月19、26或30日
聖士提反書院附屬小學
交表日期：6月8至6月26日
交表方式：網上遞交
面試日期：不設首輪面見，校方將根據申請人報名及學生資料冊內容，選取約800名申請人，進行面試。
港大同學會小學
報名日期：已截止
面試日期：9月11至13日（首輪）；9月29日至10月16日（次輪）
聖保祿學校(小學部)
交表日期：沒有公開招收
交表方式：沒有公開招收
面試日期：沒有公開招收
以下學校將稍後公布入學資訊：
聖保羅書院小學＞報名詳情
蘇浙小學 ＞報名詳情
香港真光中學(小學部) ＞面試詳情
高主教書院小學部 ＞報名詳情
聖保羅男女中學附屬小學＞面試詳情
玫瑰崗學校(小學部) ＞面試詳情
聖嘉勒小學 ＞面試詳情
嘉諾撒聖心學校私立部 ＞面試詳情
聖類斯中學（小學部）＞面試詳情
【Miss Emma 不一樣的面試班】
最近因為疫情關係，升學顧問Miss Emma及她的老師團隊為本屆面試小朋友設計出網上面試訓練。希望小朋友不要放低書包，忘記了之前一直努力學習的成果。
Miss Emma 現邀請應屆K2學生參加 【Miss Emma Online Interview Class】網上面試班結合了各直資私小面試元素設計出九個單元。
日期：2020年5月18日(一) 至 2020年6月30日(二)
時間：10:00 - 18:00
形式：網上課程
費用：$1,600（10堂）
每星期每單元只需上一堂, 每堂30分鐘 ，單元包括：
- 創意講故事
- 處境題練習
- 故事聆聽及速記
- 創意提升練習
- 數理邏輯
- 通識問與答
- 專注力及記憶力遊戲
- English Blend and Read （NET 主教）
- English Story Retelling （NET 主教）