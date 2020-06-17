【小一面試】全港直私小學報名及面試時間表　兩校已取消首輪面試

受新冠肺炎疫情影響，多間熱門的直資及私立小學也將2021/22小一報名及面試日延期，但仍有不少學校已開始接受報名。由於每年小一學位競爭激烈，加上會出現撞期等情況，不少家長也會同時報考多間小學，而每間學校的報名時間及要求也不同，為免錯過這些重要的日子，家長必定要記下每間的報名時間。

我們綜合了全港各區的直資及私立小學報名資料，方便家長可以更清楚記下心儀小學的報名日期，由於不少學校仍未公布報名日期，我們將會持續更新，家長要密切留意！

按圖即睇新界區直資及私立小學報名資料：

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

網上交表日期：5月25日中午12時至7月5日中午12時

交表方式：網上遞交

面試日期：8月下旬至9月下旬

報名詳情

和富慈善基金李宗德小學

交表日期： 8月20及21日（上午9時半至12時；下午2時至4時半）

交表方式：親身到校遞交

面試日期：8月29或30日（首輪）；9月19日（次輪）；10月9日（家長面談）

報名詳情

基督教香港信義會宏信書院

交表日期： 7月6至9月14日

交表方式：網上遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

德萃小學

交表日期： 7月20至9月25日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月24或10月31日

報名詳情

+ 4 + 3 + 2

以下學校稍後公布入學資訊：

保良局香港道教聯合會圓玄小學 ＞報名詳情

培僑書院＞報名詳情

啓新書院＞報名詳情

激活英文小學＞報名詳情

+ 12 + 11 + 10

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按圖即睇製作小一Portfolio注意事項：

按圖即睇九龍區直資及私立小學報名資料：

啟思小學

交表日期：即日起至9月30日

交表方式：可以郵寄或親身到校遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

聖瑪加利男女英文中小學

交表日期：即日起至9月30日下午5時

交表方式：網上遞交

面試日期：會陸續通知面試日期

報名詳情

嶺南大學香港同學會小學

交表日期及方式：

（網上遞交）即日起至7月11日午夜12時前

（郵寄遞交）即日起至7月11日（以郵戳為準）

面試日期：稍後公布

報名詳情

崇真英文小學部/國際小學部

交表日期：即日起至8月31日

交表方式：網上遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

福建中學附屬學校

交表日期： 即日起至9月14日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月10或17日

報名詳情

+ 11 + 10 + 9

國際基督教優質音樂中學暨小學

交表日期：已截止申請

面試日期：8月中

詳情

德雅小學

交表日期： 8月1日至8月8日

交表時間：星期一至星期六上午9時至下午4時，星期日休息

交表方式：親身到校遞交

面試日期：10月17或24日

報名詳情

+ 2

播道書院

交表日期： 6月11日下午2時至8月16日下午4時

交表方式：網上遞交

面試日期：暫定9月

報名詳情

優才（楊殷有娣）書院

交表日期：6月8至30日

交表方式：網上遞交

面試日期：8月15、16、22、23日（首輪）；2020年2月（次輪）

報名詳情

+ 10 + 9 + 8

香港華人基督教聯會真道書院

交表日期：已截止

面試日期：已取消首輪面見，申請人需上載學生成績表及Portfolio，選取部分考生進行面試。

詳情

+ 5 + 4 + 3

以下學校將稍後公布入學資訊：

德望小學＞報名詳情

英華小學 ＞報名詳情

聖若瑟英文小學 ＞報名詳情

拔萃男書院附屬小學 ＞報名詳情

保良局陳守仁小學 ＞報名詳情

保良局林文燦英文小學 ＞報名詳情

拔萃女小學 ＞報名詳情

聖母小學 ＞報名詳情

聖方濟各英文小學 ＞報名詳情

神召第一小學 ＞報名詳情

聖若望英文書院（小學部）＞報名詳情

九龍真光中學（小學部）＞報名詳情

保良局蔡繼有學校 ＞報名詳情

九龍禮賢學校 ＞報名詳情

九龍塘宣道小學 ＞報名詳情

香港培正小學 ＞報名詳情

香港培道小學 ＞報名詳情

九龍塘學校（小學部）＞報名詳情

民生書院小學 ＞報名詳情

聖三一堂小學 ＞報名詳情

新會商會港青基信學校 ＞報名詳情

保良局陸慶濤小學 ＞報名詳情

+ 33 + 32 + 31

按圖即睇港島區直資及私立小學報名資料：

漢華中學（小學部）

交表日期：即日起至9月27日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月9至10日（首輪）；10月17、19至20日（次輪）

報名詳情

救恩學校

簡介會日期：7月18日及8月14日（6月29日上午9時按此連結留座）

交表日期：7月20日上午9時至8月21日下午5時

交表方式：網上遞交

面試日期：9月19、26或30日

報名詳情

聖士提反書院附屬小學

交表日期：6月8至6月26日

交表方式：網上遞交

面試日期：不設首輪面見，校方將根據申請人報名及學生資料冊內容，選取約800名申請人，進行面試。

報名詳情

港大同學會小學

報名日期：已截止

面試日期：9月11至13日（首輪）；9月29日至10月16日（次輪）

詳情

+ 19 + 18 + 17

聖保祿學校(小學部)

交表日期：沒有公開招收

交表方式：沒有公開招收

面試日期：沒有公開招收

以下學校將稍後公布入學資訊：

聖保羅書院小學＞報名詳情

蘇浙小學 ＞報名詳情

香港真光中學(小學部) ＞面試詳情

高主教書院小學部 ＞報名詳情

聖保羅男女中學附屬小學＞面試詳情

玫瑰崗學校(小學部) ＞面試詳情

聖嘉勒小學 ＞面試詳情

嘉諾撒聖心學校私立部 ＞面試詳情

聖類斯中學（小學部）＞面試詳情

+ 17 + 16 + 15

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形式：網上課程

費用：$1,600（10堂）

報名連結：https://bit.ly/2WoKuSU

每星期每單元只需上一堂, 每堂30分鐘 ，單元包括：

- 創意講故事

- 處境題練習

- 故事聆聽及速記

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- 數理邏輯

- 通識問與答

- 專注力及記憶力遊戲

- English Blend and Read （NET 主教）

- English Story Retelling （NET 主教）