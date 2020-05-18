【小一報名】有小學取消首輪面試改交Portfolio　教你用APP自製

不少學校已經公布了小一申請的日子，受疫情影響，多間直資及私立學的小一入學簡介會都需要取消或延期，當中更有學校將會取消首輪面試，改為遞交學生資料冊（Portfolio），一般而言，小一Portfolio內容不需太多，主要是照片以及簡短文字，熟悉電腦操作的家長，或許用PowerPoint、Microsoft Word 或Photoshop等軟件都可以完成到一份精緻的Portfolio，而不熟悉電腦的家長，我們為大家搜羅了數款手機應用程式，不但方便大家排版，而且還可以輸出成A4紙尺寸影印不影響清晰度，下載完就可以馬上動工。

Pic Collage

可以挑選一百張以上相片作排版也可以馬上手機拍攝，有很多「Layout」可以直接套用最適合懶惰的家長！而且功能強大，指示清晰，即使是患上「科技恐懼症」的媽媽都可以順利操作。App內可以加字加框、改背景顏色、加貼圖美化甚至手畫都可以！最重要的是可以輸出高畫質圖檔去電郵方便打印，不過要說惟一的缺點就是下載後三日內要完成，因為這不是一款免費軟件，三日試用後便要收費。

+ 3 + 2

CANVA

這個排版App最強大的地方是有一大堆範本可以挑選，如果有覺得合適的範本，可以直接套用，改改圖片和文字就可以完成！不過記者用後感覺得操作上沒有Pic Collage來得流暢簡單，不過畢竟是免費軟體也沒有甚麼可以挑剔，除此之外，家長可以直接A4尺寸開始排版，文字、貼圖功能通通都有，操作上最困難是不能一次匯入多張照片，而且想把照片拉大拉小、移位和調角度都要相當有耐性，因為手機螢幕空間有限，不過慢慢來小心一點也不是大問題。

Adobe Spark Post

在眾多App之中，Adobe Spark Post輸出的圖檔是最為高品質的，同樣可以選擇以A4尺寸開始排版，而且有不少「School template」可以直接套用（部分需收費），免卻家長要自己調整照片位置和擺位！文字方面亦有多款不同風格的英文字型可以免費使用，記者實測後認為最難的地方是不能控制文字的隔行處理，要一句句處理。最後要注意的是，排版右下角會固定出現「Adobe Spark Post」水印，大家要記得先點擊水印，再按「移除」再輸出成圖檔影印。

製作Portfolio注意事項：

-先了解學校要求，頁數過多校方會拒絕接受

-字體不宜過細，令人難以閱讀

-文字及相片整潔、清晰，過度包裝反而令焦點模糊

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最近因為疫情關係，升學顧問Miss Emma及她的老師團隊為本屆面試小朋友設計出網上面試訓練。希望小朋友不要放低書包，忘記了之前一直努力學習的成果。

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日期：2020年5月18日(一) 至 2020年6月30日(二)

時間：10:00 - 18:00

形式：網上課程

費用：$1,600（10堂）

報名連結：https://bit.ly/2WoKuSU

每星期每單元只需上一堂, 每堂30分鐘 ，單元包括：

- 創意講故事

- 處境題練習

- 故事聆聽及速記

- 創意提升練習

- 數理邏輯

- 通識問與答

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- English Blend and Read （NET 主教）

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