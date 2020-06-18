【迪士尼】重開須預約入場　取消巡遊合照　米奇驚喜現身機動遊戲

香港迪士尼樂園因新冠肺炎疫情下停開4個月，今日（18日）首日重開。雖然入園前需要預先上網預約，但仍然有不少家長帶同小朋友入園遊玩。小朋友表現興奮，口罩和防疫帽也無阻他們愉快的心情。 而園方亦增設了體溫驗測和人流管制等防疫措施，另外也取消了巡遊和與卡通人物合照的環節，惟新增更多街頭表演、畫畫，卡通人物也會在機動遊戲驚喜現身，讓小朋友捕捉他們的身影！ 攝影：歐嘉樂 攝錄：王淑君 剪接：李紫銘

在重開後的迪氐尼樂園，各處的排隊區、餐廳、遊樂設施、以及其他設施，都會實施社交距離措施。所有入場遊玩的人，包括樂園門票持有人、奇妙處處通會員及免費門票持有人，均須透過香港迪士尼樂園入園預約網站，以有效門票或會員卡，預約到訪日期。

奇妙處處通會員須於到訪前的8日內預約，其他賓客須於到訪前的7日內預約，已預約賓客須於入園時出示有效門票或會員卡。3歲以下的小童不須進行預約，並可如常免費進入樂園。而截至今日（18日）的迪士尼樂園網站所見，本周六及日(20及21日)，亦即父親節當日的預約已滿。

迪士尼樂園重開首日情況 :

+ 39 + 38 + 37

樂園店鋪及商品：

+ 11 + 10 + 9

樂園的餐廳：