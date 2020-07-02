迪士尼樂園推港人優惠　門票買2送1奇妙處處通會員同行友人減2百

香港迪士尼樂園早前因應疫情影響閉園4個月，並於6月中重開。今日香港迪士尼樂園宣布推出港人限定優惠，香港居民可尊享「三人遊 二人價」優惠，入園更可獲贈小禮物。另外，「奇妙處處通」會員可享「好友同行」優惠，每位好友可獲門票減免。 攝影：歐嘉樂（部份相片由機構提供）

由即日起至2020年8月31日，香港迪士尼樂園推出以香港居民尊享的樂園門票優惠，以及多款夏日限定美食與商品。

（相片由機構提供）

香港居民可享「三人遊 二人價」優惠，一日門票買二送一。而由即日起至2020年7月31日期間入園，更可免費獲贈迪士尼頭箍或耳朵帽子乙個。「奇妙處處通」會員則由即日起至2020年9月30日，享有「好友同行」優惠，每位攜同之好友均可享門票減免港幣$200的優惠。

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而憑「三人遊 二人價」奇妙優惠或「奇妙處處通」會員「好友同行」優惠門票升級「奇妙處處通」年票，更可享限時升級優惠。只需即日於園內升級年票，差額則可以正價門票計算。

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另一方面，香港居民入住香港迪士尼的主題酒店可享有「夏日酒店房間優惠」，由即日起至2020年9月29日預訂迪士尼探索家度假酒店標準客房連指定早餐（兩位）只需港幣$1,378起。

入住酒店更可以參加專為一家大小度身而設的合家歡手工藝工作坊，製作心意卡、門牌、掛飾和相架帶回家。小朋友亦可參與「水花遊戲派對」。

迪士尼樂園重開首日情況👇👇👇 :

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樂園店鋪及商品👇👇👇：

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樂園的餐廳👇👇👇：