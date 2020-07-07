【升中派位2020】多名學生跨區叩門　男生失手獲派第4志願叩九華

升中派位結果今日公布，教育局表示83%學生獲派首三個志願，62%學生獲派首志願。不過，記者在派位後到九龍區熱門中學門外，發現不少家長和學生前來遞交叩門表格，當中不乏手持第一志願或自行分配學位的學額，仍盼爭取多個機會。惟亦有學生在統一派位獲分派第4志願，其母表示：由band 1跌落band 2，唔順氣！ 攝：龔嘉盛

(資料圖片)

記者在九龍華仁書院（九華）門外，發現前來叩門的家長和學生絡繹不絕。家長黃太透露兒子成績屬於band 1，卻派獲第4志願、屬band 2的大埔救恩書院，直言：「唔順氣！」而黃同學在接獲結果時，更哭了出來。黃同學原先由油尖旺區搬到大埔，他哥哥亦在九華就讀，黃太非常希望兩兄分能在同校上學。他們另外再到伊利沙白中學和大埔區band 1的迦密柏雨中學。

黃同學得知結果曾哭出來。

亦是住在大埔區的文同學，獲派第3志願大埔區一間band 1中學，文太指之前曾到九華報名自行收生，因此再來嘗試。他們在大埔區叩門迦密柏雨中學後，便立即前來九華遞表，其後再返回大埔繼續叩門。

文同學再來爭取機會。

獲派首志願 仍希望爭取多個機會

黎同學就讀循道學校，雖獲派第一志願循道中學，但並不滿意。黎太說：「第一志願係學校建議我哋揀。」他們計劃今日除了到九華外，還到伊利沙白中學和聖公會林護紀念中學叩門。

而沈同學本身居住觀塘，獲派首志願聖言中學。他早前在自行收生階段曾報名九華，可惜失敗，於是帶同成績表和證書再次叩門，嘗試爭取多一次機會。沈爸爸說對派位結果感到滿意，今晚亦會一家人慶祝。

另一位李同學則獲派第2志願聖芳濟書院，李爸爸坦言對結果已感到滿意，因此只打算叩九華一間學校。李同學透露帶備了圍棋等證書，希望增加面試機會。

李同學已獲派聖芳濟書院。

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