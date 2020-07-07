【升中派位2020】獲知兒子派首志願喜極而泣　媽媽：食自助餐慶祝

今日（7日）升中統一派位結果放榜，教育局表示83%學生獲派首三個志願，62%學生獲派首志願。油蔴地天主教小學本年學生派獲首三志願比率85.9%，男生最多獲派九龍華仁書院和九龍聖芳濟書院，女生最多派往真光女書院。 攝：龔嘉盛

油蔴地天主教小學今早8點已有家長在校門守候，等待升中統一派位結果。學生在課室領取榜單後，陸續到操場和家長分享結果。

有家長得知兒子派獲第一志願銘基書院後，頓時喜極而泣。「佢自行分配入唔到，而家派到好開心！」她直言放下心頭大石，今晚一家食自助餐慶祝。

有家長知道兒子「失而復得」首志願銘基書院，一接榜單即喜極而泣。

+ 23 + 22 + 21

自行收生早放榜 今日回校感受氣氛

今年自行收生派位結果在4月已公布，因此有學生早已得知派獲第一志願真光女書院，表示在4月已和家人慶祝，今日表現平淡。

關同學和鄭同學分別派到聖保祿中學和英華女書院，關同學在4月已獲知在自行分配學位階段已獲心儀中學取錄，故今日沒有準備任何叩門文件。而鄭同學亦對自己有信心，事前並沒有叩門計劃。

校長余佩琴對今年派位結果表示理想，逾8成派獲心儀學校，而且該校家長選校策略進取，即使派獲第4、第5志願，仍是感到十分滿意。而對今年自行收生先行放榜，該校有52名學生循此途徑已率先放榜，余校長坦言新政策令部分家長心情更為輕鬆，今日僅回校感受派位氣氛。

周四必須領取註冊證

教育局昨日（6日）公布本年度共有54,112名學生參加中學學位分配辦法，較去年多1,195人，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為90%，較去年高3%。

獲自行分配學位的學生當中，63%學生獲派首志願學校；及透過統一派位階段（包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網分配」兩部分合計）獲派學位的學生當中，83%的學生獲派首三個志願學校，62%的學生獲派首志願學校，整體數字也有上升。

所有參加派位的小六學生，今日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並在星期四及星期五到獲派中學註冊，如果學生特別是跨境學童及未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，家長或監護人應事先以書面授權代表，協助學生領取有關文件及辦理註冊手續。

【相關文章】：【升中派位2020】中一派位前必要知 熱門官津及直資中學叩門資訊

+ 2