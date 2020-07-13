【書展2020】4個方法學「專心」　職業治療師：成功第一步

「你專心啲啦！」很多父母都會和小朋友說過這句說話，但原來「專心」對小朋友而言是很抽象的概念，單單談「專心」，他們未必明白怎樣才算是專心，也不知道怎樣才會令自己專心。因此，父母是時候拋開這句說話，一起跟職業治療師學習，如何讓小朋友了解「專心」，之後成為「專心小王子／小公主」吧！ 攝：黃舒慧

協康會職業治療師楊志凱Eddie。

小朋友在做功課、溫習時，雖然身體是坐在書本前，但往往「眈天望地」，手指頭又在玩筆、玩擦膠。父母很多時都忍不住提他們要「專心」，而未必知道其實幼童並不理解「專心」的意思。

協康會的職業治療師團隊本著新作《從專心出發——提升幼兒的自我管理表現》，其中一位參與著作的職業治療師楊志凱（Eddie）分享：「家長通常會認為自己小朋友係曳，或者蠢，所以專心唔到。」想小朋友懂得專注，並且做事可以事半功倍，家長可以嘗試以下方法：

一、把工作分拆成小項目

Eddie解釋，幼童能否專心關乎個人因素和環境因素，而3歲至5歲孩子的專注時間只有9至15分鐘，即使10歲的小朋友，也只能專注20分鐘左右。「其實大人都唔可以長時間專注，有時都會開始轉筆、活動手腳、趷櫈等等，只係大人識得收歛呢啲提神嘅動作，而小朋友需要大動作嘅活動，先可以維持醒神嘅狀態。」他解釋說。

因此家長在安排小朋友的時間表時，不宜讓他們過長時間專注，「寧願讓他們每專注10分鐘就休息半分鐘至一分鐘，也不要一次過專注一小時，卻需要給他們一個大休息」。

二、了解小朋友的狀態

每個小朋友的專注力也不一樣，而一天之中的專注狀態亦然。有些孩子能在早上專心致志，也有些要在午睡後才能專注。家長宜了解小朋友，並按他們的狀態安排合適的活動，而且不宜要求專注過長的時間。

三、讓小朋友理解「專心」

就上文提及，小朋友不專心的原因可能是不理解「專心」的意思，就是「全身都要專心」：包括眼睛、嘴巴、雙手、雙腳都要一起像「專心小王子／公主」一樣專心！Eddie和團隊設計了不同的小工具，讓小朋友明白自己在一天之中，腦袋的運作會有不同的狀態，「以汽車引擎作比喻，如好眼瞓時，腦袋引擎會行得好慢；如玩遊戲好開心，忍唔住大叫大笑，周身郁，就係引擎行得太快。而專心嘅時候，若果引擎速度行得啱啱好的話，就能容易專心做事，把事情做得好了！」。

Eddie提醒，小朋友對專心的概念難以一點就明，而需要家長反複的提醒、玩專注的小遊戲，才能令他們明白「專心」的狀態是如何。當家長或小朋友發現「引擎」走快了或是走慢了，Eddie和團隊也有一些建議：

+ 3 + 2

小遊戲舉例：

四、環境設置

除了小朋友個人的因素，環境的因素也會影響到他們專心的時間和狀態。例如桌子上放有手機、圖書、玩具，又或者家中有人播放音樂、開電視等，也有機會令小朋友分心。家長可以讓小朋友認識書中提及的「分心小魔怪」，和他們一起移除這些會令自己分心的「小魔怪」，設置一個令自己更易專注的環境，自然就更易投入吧！

如果家中屬於多孩家庭，Eddie指見過家長安排「一個返上晝，另一個返下晝」的做法，讓孩子們減少分心的因素。不過，他強調每個小朋友的情況也不盡相同，家長宜多觀察、多了解。

Eddie提醒，小朋友懂得「專心」，便能投入在生活的不同事項上，效率自然有所提升。而家長了解孩子的狀態，也能更有效地為小朋友分配活動和時間。因此，專心是自我管理和成功的第一步。他和職業治療師團隊在書中加添了小工具和影片，讓家長更易理解和實踐。

鑑於疫情關係，書展將會延期舉行，而協康會將在網上出售新書，讀者照樣享有85折購書優惠和贈品。