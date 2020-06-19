分階段培養孩子3A專注力　助孩子學習更專心|Karen 教養信箱

最近，一位家長問：「兒子現時讀K1。幼稚園今年一直都提供視頻和功課給兒子學習。每當兒子做作業時，我就發現他不能專心。究竟我可以如何培養兒子的專注力呢？」

相信這都會是很多父母在停課期間所遇到的難題。尤其是就讀幼稚園的孩子都已經到了求學的年齡，父母特別覺得孩子的專注力非常重要。我今次會分享培養不同年齡孩子專注力的3A重點來避免孩子錯過了求學的黃金期。

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Autonomy 自律 (3歲)

在香港，很多孩子到了三歲就開始到幼稚園上學。孩子正式踏入學前期，他們開始不斷好奇地發問，語言能力隨即快速提升。他們不但能用淺白的字句來表達個人感受和需要，而且能聽從成人日常生活中簡單明確的指示，甚至與成人交談。

首先，父母可以把握這時機來培養孩子的自律性，透過給孩子一些指令(例如：在指定的時間內自己吃飯)，重點是耐心地一步一步訓練孩子自己做自己的事。

其次，父母可以親身示範和正面鼓勵的方式來幫助孩子孩子的發展自律能力。最後，父母可以與孩子一起建立日常慣例表，讓孩子學習安排自己的時間，並養成習慣來專注於生活中每一件事情(例如：遊戲、學習和休息等) 。

Aim 目標 (4歲)

孩子到了四歲之後，一般都會充滿自信去主動學習和表達，從而發展社交技巧。在這個階段，父母應把握機會去幫助孩子訂下目標，從而讓他們易於專注於一件事上。

首先，父母可以SMART原則中的「S」Specific（明確）、「M」Measurable（可衡量）、「A」Achievable（可達成）、「R」Relevant（相關）和「T」Time-bound（有時限）這五大元素來定下目標。

另外，父母可按孩子的能力和進度來設定階段性的目標，當孩子已達標時，父母可增加難度，讓孩子有機會不斷挑戰新目標(例：先讓孩子熟讀5個生字，再來10個生字) 。

最後，父母盡量陪伴孩子挑戰新目標，並鼓勵孩子的努力和進步。重點是當孩子有目標時，他們就能專注於其中。

Attraction 興趣 (5歲)

不少父母對著自己五歲的孩子時，就會在日常生活細節中漸漸察覺到孩子有越來越多自己的意見和想法。五歲的孩子不但比三四歲時做事需要更有目的性，而且他們喜歡向父母要求更多自主權。

在孩子五歲開始，父母第一可以允許孩子選擇做自己最喜歡的活動，鼓勵他們完成整個過程，並讓孩子發展自己的興趣。

第二，父母可以放手讓孩子掌握活動的步驟(例如：包餃子和餵寵物)和遊戲所需要的時間，從而避免打斷孩子投入學習和探索來培養孩子的專注力。

第三，父母應尊重孩子的選擇和獨特性，最重要是盡量避免將個人意見和期望強加於孩子身上。

六歲的孩子只要在父母的協助和支持下持續發展自己的興趣，他們就會自然專注起來。最重要是父母應放手讓孩子親自嘗試很多不同的生活體驗，讓孩子有空間去發掘自己的興趣，並朝著具挑戰性的目標而自律地完成日常慣例表上的事情。

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。