【拉回上課模式】用一本最常出現的圖書訓練專注和語言 ｜H.Y老師

低班未能復課，各位家長除了怕未能追趕課程外，小一面試都是其中擔心的一部份。很多家長都會發現小朋友長期留在家中，以電子方式學習少了與人互相溝通和遊戲的回憶，慢慢地沉醉於電子世界，學習動力大大減低，甚至有一些極端例子與H.Y老師分享，小朋友說留在家學習也不錯。

以電子方式學習多了一份遊戲感，有很多不同關卡要，顏色豐富，而且每分鐘畫面都有轉變，讓小朋友多了一份新鮮和挑戰感。所以為了把小朋友拉回現實上課模式，又不失遊戲感，H.Y老師為大家分享每個家庭最常出現「找找看」那類圖書的另一使用方法吧！

這類圖書大家都會習慣以圖像尋找圖像，欠缺了語言表達和聆聽。這亦正正是停課期間每位小朋友遇到的問題，所以當大家運用這類圖書時，可以由家長講出該人物或物件的指示，然後小朋友需要細心聆聽再找出答案。當小朋友開始熟識時，可以轉換由小朋友說出指示，輪流交替。

大家不要少看這個玩法，背後最大的目的是讓小朋友在大人給指示時專心聆聽，把小朋友的專注感拉回來。其次在說出指示時，可以在語言和句式表達上訓練小朋友。家長可以在說出指示包括物件的特徵、外表以及形容詞。特別在面試過程中，小朋友都需要有說故事的能力，所以這類語言表達都是十分重要，因此這類顏色以及內容十分豐富的圖書是小朋友作練習的最好方法。

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作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做