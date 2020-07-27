背包客變三個孩子的媽媽　告別歐洲流浪自由生活　風景不同但更美

背包客變身成為三子之母，一對雙胞胎和兩歲兒子，一家人小步小步地創造幸福的回憶，尋找最適合他們的家。「24歲，我的第一次背包旅行出發GO！從香港出發，和素未謀面的同伴到歐洲流浪賣藝，不讓青春留白。在希臘的海跟葉先生浪漫邂逅……接著的四年，我由一個踽踽獨行的單身女子變身成了一個分身不暇的super mom。」（以下內容節錄自《媽媽火車——尋找生活的禮物》。）

圖、文：劉妍汶（「青年作家大招募計劃」年度獲選作家）

羅青 | 20+｜媽媽力量：應變（香港青年協會專業叢書統籌組授權使用）

「背包旅行的一個月，大概是我人生中最自由、最大膽和最隨心所欲的時候。我和葉先生成為了男女朋友，那段時間簡直是我短短人生中最好的狀態！回來不久後，男朋友按照他的原定計劃到澳洲開始工作假期。在他離開後第二天，而我也正考慮要不要申請去澳洲的時候，突然醒覺經期好像遲了兩個半月，所以自己去做了一個簡單檢查……」

「啊！甚麼？我懷孕了？」

但葉先生才剛剛離開呢！羅青馬上致電跟他說，沒想到他竟然停不了在大笑，說：「我回來吧！我們一起把孩子生下來！好嗎？」

「那時候的葉先生只有21歲，真不知道究竟是勇氣，還是無知讓我們快速地走上了成為父母的道路。但從那天開始，我跟葉先生和三個姓葉的孩子，像坐上了一列沒有停站的高速火車，在現實生活中穿梭，沿途遇上的好與壞，讓我們成長得好快，快得自己忘記了以前的我。」

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羅青在深圳出生，小學三年班的時候跟家人到香港定居，一家四口住在用水泥把大單位改建而成的劏房裡，有著獨立洗手間和簡陋的廚房。爸爸用幾口釘把床板安裝在牆上，建了一個小閣樓給她和姐姐。深水埗、旺角，只要是租金便宜的地區就是他們落腳的地方。移居香港，她和家人都有一個共同的新身分—新移民。

「基本上我們一直都擠在一個狹小的空間生活，彼此的呼吸和情緒緊緊扣著，那時候，我對聽到的、看到的印象尤其深刻敏感。在不同的時間點上，兩位親密的家人都有不同程度的情緒病，加上我們屬於香港的『少數』，從小就接觸和接受不同社福機構的幫助和指引。可能從那時開始，我就從生活中體現了背包人生的態度：把全副身家帶在身上，慣常檢視甚麼是必須的，甚麼是多餘的，遇到更多挑戰都要隨機應變。對於極其樸素，時常要量入為出的我們來說，這真的沒有難度！」

從時裝設計學系畢業後，羅青做了幾年舞台設計和電影拍攝的後援工作。未有明確的人生方向，感覺生活像是懸浮在半空的魚，在極有限的空間上下浮游。「我儲了一點錢，便辭去工作，參加了網上發起的賣藝背包遊，想要實現到歐洲旅行的夢想！哈哈哈哈！想不到這第一次背包遊變成了在可見未來中的最後一次了！你說是不是命運的安排？」

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希臘的海

「記得那時候跟葉先生一起，直覺這只是曇花一現的戀情，沒有認真考慮要長期交往。想不到他知道我懷孕後，立刻從澳洲趕回來，後來更成為了現在的老公。懷孕六至八個星期的時候，我開始感覺到寶寶在我身體內的跳動，那種微妙的生命連結真是好難忘。我和老公到私家診所照超聲波，在熒幕上看到畫面上輕微的跳動，然後透過儀器聽到溫柔的心跳。在懷孕第11周，我們到公立醫院檢查，那是我第一次看到寶寶的身體，現在回想還是歷歷在目。我沿著電腦熒幕上不斷跳動的黑白線條找尋寶寶的手腳和臉，慢著……為甚麼會有兩個白色的圓形呢？該不會是寶寶的頭部吧！視線向左右移動，不太看到寶寶的腳，但慢慢看到小手，小手靜靜地放在身旁……我感覺自己的心情愈來愈緊張，是屬於興奮的那種緊張！兩行眼淚一直流下，我真的不敢相信，我懷著的是雙胞胎！」

寶寶的體積雖小，但感恩他們一直健康長大。

羅青和葉先生決定為兩兄弟以單字取名。哥哥叫作「海」，弟弟叫作「希」，以紀念她與老公相識相愛的地方—希臘的海，寄語他們如海般穩重，盛載滿滿的希望。一年後，她再懷上一個小男生。從一個人，到兩個人，到四個人，現在一家五口，小弟弟的出生美麗地完滿這個家庭，所以把他起名為「葉庭」。

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當了媽媽後，生活有了重心

「我一向都是一個高敏感度的人，時常被外界和內心的情緒所牽動。年青的時候，我很想逃離生活，不知自己的目標是甚麼，感情狀態也是迷迷糊糊的。因為居住空間狹窄，安靜變得十分奢侈，所以我特別珍惜和享受獨自一人的時間。突如其來的寶寶和婚姻，給予我人生一個極大的轉變。因為三個寶寶，我擁有了一個美麗又實在的人生目標，和一段讓人愛不釋手、沒有句點的親密關係。我要為生活負起責任！不知不覺，我從朋友口中的高敏感者，變成了超級媽媽。很多從前我以為自己無法完成的事，我都有耐性地，一步步地完成。因為我知道，我是一個被選中的幸福媽媽。」

短短的四年，羅青一家搬過四次屋，想著要找到一處讓每個成員都喜歡和舒適的居所。葉先生是家中的唯一經濟支柱。他們試過住百多呎的套房，但小弟弟出生後根本不夠活動空間。試過搬到元朗、鯉魚門……不是地點不方便，就是空間、潮濕度、社區環境不理想。為了家庭，以前覺得不重要的事，現在通通都是不可或缺的考慮因素。

「當不成背包客，搬屋卻變成了我們生活的主題，生了寶寶後好像一直在背包旅行！哈哈，其實這樣也不錯呢。」

現在羅青一家住在觀塘的老房子，雖然地方淺窄，也沒有電梯，但孩子們的幼稚園老師比以前的更好。看到兩兄弟喜歡上學，感受到他們期待上學的心情，比起其他豪華居所，她說：「我覺得這裡是最適合我們的家。」

除了羅青的家人，其實葉先生也有躁鬱症的徵兆。年初，她自己也察覺到自己有輕微的焦慮情況，由於老公比較年輕總有不成熟的地方，而且他大多時間在外工作，家裡大小事情都是羅青一力擔起，包括三個小朋友的起居飲食，根本沒有時間停下來。「我的身體好累，很想要休息，可是把所有時間都交給了家裡，並沒有好好照顧自己，找回屬於自己的一點空間。」當大家長時間被關在同一個空間的時候，生活習性上的差異一直挑戰著彼此的包容和耐性。

「當我意識到自己快樂不起來而老公又不明白的時候，跟社工的對話讓我接受自己脆弱的一面，認清自己的情緒需求，學習如何與家人商量時間分配。我想對自己說：『不一定要當一個超級媽媽！有時候你必需當回你自己。怎樣忙碌也好，請尋找並順從屬於自己的步伐。』」

草根童話的樂觀主義

「即使房子很小，我決定為自己準備一張書桌，放上喜歡的書、小小的畫具、一張瑜伽墊、蠟燭和植物。待孩子入睡後，我便會回到這張桌子前，為追隨自己的興趣和夢想做好準備。我一直都喜歡紋身藝術，它那在有限制的情況下發揮創意的特性，就像我一直以來的生活模式。從自己身上，我意識到我們必須尊重每個人的個人意願。不管孩子年紀多大，也要提供足夠的空間讓他們探索和認識自己的喜好。希望他們長大以後，不要以入讀大學為唯一目標，反而要多去看看這世界，隨心所欲地體驗，再靈活地決定自己要往哪個方向發展。等我和老公差不多45歲的時候，就可以跟兒子們一起背著背包去環遊世界了！」

「我很喜歡這座城市，總覺得：只要人在香港，誰會活不了？我也想去多賺一些錢，讓自己變成更有才華的人，但現在最想的，是陪伴在孩子身邊，見證他們每一個階段的成長，我想成為孩子的最好朋友！我想送孩子們『源源不絕的希望』，一起小步小步地創造幸福的回憶。」

《媽媽火車——尋找生活的禮物》封面

書名：媽媽火車——尋找生活的禮物

作者：劉妍汶（「青年作家大招募計劃」年度獲選作家）

【本文獲「香港青年協會專業叢書統籌組」授權轉載。】