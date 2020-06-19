近藤麻理惠收納法10大步驟濃縮精讀版　再懶的媽媽也可輕易實行

日式收納帶給你什麼樣的印象？「整齊」、「乾淨」還有些「強迫症」。通常收納後的房間煥然一新，讓人感覺極度舒適。但沒有人天生懂得收納，各種收納技巧都源於後天的學習，而將日式收納推向大眾的幕後推手是一位叫「近藤麻理惠」的日本女人。

她因為會做家務登上了《時代雜誌》，19歲就開了自己的家政公司，無數粉絲直呼：「她拯救了我的生活！」

今天日美醬就給大家分享一下，日本收納女王給予的10條收納建議，讓你輕鬆學會日式收納。

你也能做到！近藤麻理惠收納法10大步驟濃縮精讀版（點圖放大閱讀）▼▼▼

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實用性很差的傢俱，或者總是絆到自己的雜物，每次使用都要發牢騷的話，不如早點清理了更好。

看完近藤麻理惠的10條收納建議，你對收納是不是有了更深一步的理解？趁這個周末對自己的家「麻理惠」一下吧！

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