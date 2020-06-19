近藤麻理惠收納法10大步驟濃縮精讀版　再懶的媽媽也可輕易實行

親子
撰文：
最後更新日期：

日式收納帶給你什麼樣的印象？「整齊」、「乾淨」還有些「強迫症」。通常收納後的房間煥然一新，讓人感覺極度舒適。但沒有人天生懂得收納，各種收納技巧都源於後天的學習，而將日式收納推向大眾的幕後推手是一位叫「近藤麻理惠」的日本女人。

她因為會做家務登上了《時代雜誌》，19歲就開了自己的家政公司，無數粉絲直呼：「她拯救了我的生活！」

今天日美醬就給大家分享一下，日本收納女王給予的10條收納建議，讓你輕鬆學會日式收納。

你也能做到！近藤麻理惠收納法10大步驟濃縮精讀版（點圖放大閱讀）▼▼▼

+37
+36
+35

實用性很差的傢俱，或者總是絆到自己的雜物，每次使用都要發牢騷的話，不如早點清理了更好。

看完近藤麻理惠的10條收納建議，你對收納是不是有了更深一步的理解？趁這個周末對自己的家「麻理惠」一下吧！

【相關圖輯】大受日本儲物狂女生歡迎　不用斷捨離也可令全屋零雜物的收納魔法（點圖閱讀）▼▼▼

+30
+29
+28

【相關圖輯】讓你家瞬間大兩倍的淘寶收納神物合集　從沒想過伸縮桿可以這樣用（點圖放大瀏覽）：

+47
+46
+45
【極簡生活】兩位YouTuber由心態開始斷捨離　低購物慾過得更自在
【斷捨離】不穿的衣服不捨得丟？　留下什麼決定你成為什麼樣的人
【斷捨離】近藤麻理惠開網店鼓吹消費　唔等使商品令人怦然心動？
執屋執上癮　14件衫過四季　斷捨離港女：我唔使大掃除
日本收納神人分享斷捨離10大指標　to-do-list待辦清單都應該掉？
【斷捨離】擁有的該保留還是放手？　3大原則瀟灑地整理舊物

【本文獲「日式生活美學」授權轉載，微信公眾號：fangxuehou2015】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。